10 бьюти-новинок недели

Футуристическая масла для лица, идеальный аромат на весну, сыворотка для роста бровей и другие новинки этой недели, заслуживающие вашего внимания.

Защитное масло-бустер Barrier Defense Booster, Dermalogica

Сквален — лучший друг обладательниц чувствительной кожи, особенно зимой. Наша кожа имеет способность его вырабатывать, а значит, этот компонент будет для нее идеально совместим и сможет восполнить ее защитные свойства. Именно для такой «обезоруженной» холодами и сухим воздухом в помещении кожа марка Dermalogica выпустила масло-бустер Barrier Defense Booster.

Всего семь капель, разогретых в ладонях и нанесенных легкими движениями на лицо — и кожа защищена на весь день. Средство укрепляет липидный барьер и снимает покраснения и раздражения благодаря маслу зерен овса. Бустер можно добавить и в увлажняющий крем, чтобы усилить его питательные свойства — советуем смешать с успокаивающим кожу гелем Calm Water Gel, о котором мы писали на прошлой неделе.

Шампунь и кондиционер для волос Advanced Hair Series Colour Care Vibrancy, Dove

Новинки от Dove протестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

«Многие девушки, постоянно окрашивающие волосы, не всегда довольны получившимся оттенком и состоянием локонов после этой процедуры. А в погоне за увлажнением и питанием просто не обращают внимание на то, что их волосам просто не хватает сияния. Специально для них Dove и создал линейку средств Advanced Hair Series, помогающую вернуть блеск волосам, которые измучены слишком частым очищением и сухим воздухом.

Гелеобразный шампунь с классическим для марки ароматом чистоты отлично пенится и очень деликатно очищает волосы. Смывается тоже без особых проблем, не оставляя мыльного налета. Кондиционер же похож на увлажняющий крем — он питает волосы, не перегружая их, а делая гладкими и эластичными. После первого же использования заметила, что волосы стали очень мягкими и блестящими, будто я только что выпрямила их утюжком — а окрашивание (которое, если честно, не мешало бы уже обновить) заиграло новыми красками.

Гель для умывания Simply Clean Gel, Skin Ceuticals

Гель для умывания от Skin Ceuticals предназначается для жирного и комбинированного типа кожи, но даже если вас на протяжении холодного сезона не покидают шелушения и сухость, ощущения стянутости после средства не возникнет. Наоборот, обладательницам чувствительного типа рекомендуем пользоваться новинкой раз в неделю вместо скраба — в его составе фруктовые кислоты, которые мягко удалят ороговевшие клетки и не вызовут раздражения.

А если ваша кожа в течение дня начинает предательски блестеть и часто «радует» черными точками — смело умывайтесь гелем дважды в день. В его составе — экстракты алое, ромашки и масло апельсина, которые освежают тусклый цвет лица и улучшают текстуру кожи. Нежно-голубой гель с едва уловимым ароматом лимонных леденцов справится и с водостойким макияжем — но зоны вокруг глаз все же советуем избегать.

Маска для лица Silver Foil Mask, Skin Needs

Необычную маску для лица протестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина:

«Хотите почувствовать себя героиней фильма «Пятый элемент» и заодно увлажнить сухую кожу лица? Тогда смело берите серебристую маску от корейского бренда Skin Needs и наносите на лицо. Мою кожу окончательно «высушили» последние морозные дни, поэтому обычный увлажняющий крем уже не справляется — нужна тяжелая артиллерия. Маска Silver Foil пришлась кстати: ее многослойная структура создает легкий тепловой эффект, а это способствует более глубокому проникновению в кожу полезных компонентов. В составе новинки коллаген, повышающий упругость и эластичность, убихинон, замедляющий процесс старения и аденозин, помогающий коже самой вырабатывать коллаген».

Помада Color Riche Shine, оттенок №642 I Woke Up Like This, L’Oréal Paris

Каждый год с приходом весны матовые помады приглушенных оттенков хочется сменить на что-то яркое, сочное и, конечно же, увлажняющее. L’Oreal подхватывают тренд на «виниловый» блеск на губах и выпускают глянцевые помады Color Riche Shine. Глобальный директор по макияжу бренда Вэл Гарланд подтвердила: этой весной блеск на губах в сочетании с матовой основой будет очень актуален.

Нюдовый оттенок I Woke Up Like This понравится тем, кто не любит ярких акцентов на губах. Помада дает эффект «лака» без ощущения липкости — наоборот, кажется, что на губах увлажняющий бальзам. Несмотря на глянцевый финиш, новинка стойко держится на губах, а блеск сменяет равномерный тинт. И главный бонус, которым не могут похвастаться многие глянцевые «собратья» — помада не вытекает за контур губ и очень легко наносится даже без зеркала.

BB-крем Healthy Mix, Bourjois

Новинку попробовала редактор BeautyHack Дарья Сизова

«Линейку Healthy Mix мы все знаем и любит еще со школьной скамьи — но за это время бренд шагнул вперед, изменив формулу привычных средств. Теперь текстура стала легче, а стойкость увеличилась.

BB-крем — новое средство в коллекции. Он ничем не уступает своим корейским «коллегам», идеально подстраиваясь под цвет кожи, а самый светлый оттенок прекрасно подойдет даже белоснежкам. Новинка хорошо дружит с кистью (многие средства при таком способе нанесения быстрее окисляются и неровно ложатся), но мне больше понравилось наносить его пальцами: легкая водянистая текстура хорошо растушевывается и маскирует недостатки на раз-два. Кроме того, у средства очень приятный финиш — не слишком матовый, а придающий лицу естественное свечение изнутри.

Сыворотка-уход для ресниц и бровей Optim-Eyes Lashes & Brows, Filorga

Создавая сыворотку для ресниц и бровей французский бренд Filorga вдохновлялся, конечно же, естественной красотой парижанок — их выразительными глазами, пушистыми ресницами и ухоженными густыми бровями. Теперь такого может добиться любая девушка — и многолетние «притеснения» бровей и превращение их в тонкие ниточки раз и навсегда уйдут в прошлое.

Наносить средство рекомендуется в два этапа: с одной стороны — сыворотка, стимулирующая рост бровей и ресниц, действующая на корни волосков, а с другой — обволакивающий уход с протеинами, который нужно наносить специальной щеточкой. Кстати второй стороне мы нашли и другое применение — в дни, когда не хочется краситься тушью, нанесите уход на предварительно завитые керлером ресницы. Они станут заметно ярче, визуально длиннее и будут зафиксированы в течение всего дня.

Anti-age крем для контура вокруг глаз GF 5 «Клеточное обновление», KORA

Новый крем для зоны вокруг глаз от KORA оценила ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова:

«За кожей вокруг глаз нужно ухаживать как можно раньше, потому что она тонкая и в ней нет жировой прослойки, спасающей от пересыхания. Потому что процессы старения в этой зоне происходят быстрее. Новинка от KORA предназначена для возрастной кожи, но благодаря деликатным компонентам ею может пользоваться и юная девушка, заметившая первые признаки подлых морщинок в зоне вокруг глаз.

Ключевой компонент средства — эксклюзивный комплекс биоплаценты, который заставляет клетки быстрее обновляться и восстанавливаться. Крем обещает избавить и от отечности — заметила, что выгляжу отдохнувшей после нанесения, а о сухости в зоне вокруг глаз и вовсе забыла. Средство питает кожу, не оставляя после себя жирной пленки — смело наношу перед тем, как сделать макияж, и не знаю проблем со скатавшимся консилером!»

Туалетная вода Boss Ma Vie L’Eau, Boss

Новая и более женственная версия Boss Ma Vie L’Eau — это аромат цветов, теплые весенние дни и прикосновения солнечных лучей к коже, заключенные во флакон. Нежно-розовый парфюм сразу вызывает ассоциации с прохладой первых мартовских дней — когда чувствуется, что весна уже близко. За это спасибо интересной композиции: среди верхних нот — цветок кактуса, в сердце — белая магнолия, белый пион и розовая роза (да, как у Светки Соколовой), а в базе — невероятно женственный белый мускус и оттенки кедрового дерева.

Спонж BeautyBlender Chill, BeautyBlender

Каплеобразные спонжи BeautyBlender мы любим за новый способ нанесения тональных средств — легкий, быстрый и экономичный. Изначально спонжи использовались только в профессиональном макияже на съемочных площадках, пока голливудский визажист Реа Энн Сильва не сделала его незаменимым средством для всех.

Этой весной бренд выпустил спонж в новом мятном цвете — для всех тех, кто соскучился по морю, зелени и теплу. Его форма идеально подходит для нанесения тона на лицо, включая самые труднодоступные участки — зону под глазами и крылья носа. А узнать, правильно ли вы используете спонж, можно здесь.