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Полячка не брилась целый год ради эксперимента
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Полячка не брилась целый год ради эксперимента 

Anews 4 марта 2018
Фото: Anews
Соня Цитровска еще год назад решила провести на своем теле эксперимент — не бриться в течение 12 месяцев. Свои результаты она опубликовала в своем аккаунте в социальной сети. У Сони есть муж, который сразу был против такого эксперимента, а теперь утверждает, что "натуральность" ему нравится.
Еще будучи подростком, девушка поняла, что общество навязывает женщинам стандарты красоты, заставляя их чувствовать себя неуверенно. И в один момент она решила, что так и с бритьем: всем девушкам навязывают, что они должны быть "гладкими". Соне 28 лет и она работает секретарем в городе Гдыня. Когда год назад она решила приступить к эксперименту, она отказалась не только от бритья, но и от любых видов эпиляции и депиляции. Сперва супруг Сони посчитал идею такого эксперимента странной, но теперь он активно поддерживает супругу.
anews.com
Мужчина признается, что ему потребовалось время, прежде чем он привык к изменениям во внешности возлюбленной. "Мой муж сперва был просто в шоке. Он знал меня уже 8 лет, и всегда я удаляла "лишние" волосы с тела. Я провела с ним много разговоров на тему того, как это для меня много значит. И тогда он поддержал меня и принял мою идею. "
Сейчас в своем аккаунте в Инстаграме Соня часто постит фото, без стеснения демонстрируя свою растительность. Как оказалось, эксперимент нашел популярность среди женщин. ​Соня отмечает, что она не бреется, потому что считает себя красивой и ей так комфортно. Своим примером девушка пытается доказать другим, что не стоит следовать стандартам красоты.
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