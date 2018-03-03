5 подарков для женского удовольствия

Лучший подарок — тот, о котором вы всегда мечтали. Согласитесь, сколько ни заказывай и ни намекай родным и близким, есть вещи, которые можете купить для себя только вы сами. Мы подобрали несколько подарков для личного удовольствия, которые слишком индивидуальны, чтобы поручить их покупку кому-то еще. Такого счастья заслуживает каждая женщина. 1. Белье для настроения

Хорошего нижнего белья, как и аксессуаров, никогда не бывает достаточно. В гардеробе должно быть несколько разных моделей бюстгальтеров на все случаи жизни, но к 8 марта мы предлагаем побаловать себя чем-то для души, а не только для удобства.

Высокие бюстгальтеры из тонкого кружева, нежные браллеты — кружевные топы без косточек — по-прежнему можно показывать всем, а не маскировать под одеждой. Трендовые ретромодели трусиков с высокой талией не теряют актуальности, позволяя нам красиво и ненавязчиво скрывать некоторые недостатки фигуры.

Элегантное боди или комплект в бандажном стиле из французского кружева — выбери то, что задаст ваше настроение в праздничный день. Иногда для счастья достаточно роскошного легкого кимоно или изящной шелковой пижамы. 2. Ароматная ванна для благоухающей свежести

Питательная очищающая пенка с сочным ароматом — это и уход за кожей, и возможность забыть обо всех проблемах. Нанесите ее на влажное тело в ванне или под душем легкими массирующими движениями и представляй, что за окном весенний Париж. Для водных процедур можно смело брать опьяняющие сладостью запахи, например свежий инжир с фруктовым абрикосовым букетом и кремовыми нотками. Пенка увлажнит, смягчит и разгладит кожу. Вода смоет основную часть аромата и оставит на теле ненавязчивый приятный флер. 3. Массажная ножная ванночка для расслабления

На полноценный уход за ногами времени хватает не всегда, но с гидромассажной ванночкой качественные SPA-процедуры будут ждать вас дома каждый вечер. Пузырьковый вибромассаж расслабит мышцы, массажные ролики улучшат кровообращение, а инфракрасная лампа будет способствовать очищению и разглаживанию кожи. Есть модели со встроенным отделением для лечебных трав. После водного массажа кожа будет полностью готова к педикюру. Все для красоты и здоровья ног в одном устройстве. 4. Вибратор-кролик для наслаждения

Если вы уже хорошо знакомы с сольным удовольствием, то рекомендуем пополнить свою коллекцию вибраторов. Если нет — самое время полюбить себя как следует.

Белоснежная модель вибратора Love story White Rabbit — оригинальная сексуальная фантазия на тему «Алисы в Стране чудес». В нем есть семь режимов вибрации, среди них эффект «большой волны» для имитации секса с партнером, обычная вибрация, режим для стимуляции точки G — той самой, которую безуспешно ищет ваш партнер. Вибратор водонепроницаемый, так что подойдет для секса в душе или ванной, который многие так любят. Упакован в симпатичную подарочную коробку в форме книги, ведь удовольствие — это отдельная история. 5. Косметический набор для красоты и здоровья кожи

Наша кожа всегда требует увлажнения, особенно после зимы, так что порадуй себя средствами для комплексных освежающих процедур.

Крем с эффектом аква-бомбы разгладит кожу и придаст эластичность, бальзам с эффектом лифтинга позаботится о сохранении молодости, ультралегкий гель-крем мгновенно охладит и освежит кожу лица.

На ночь нанесите успокаивающую маску для губ. Быстро улучшить вид пигментированной, обветренной или поврежденной кожи поможет маска с натуральным экстрактом белого гриба.

Масло для лица с экстрактами шиповника, граната и облепихи станет источником антиоксидантов и полезных жирных кислот. Если у вас жирная кожа, выбирайте средства более легкой текстуры, чтобы избежать неприятного блеска.