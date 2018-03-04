3 способа увеличить ягодицы без имплантов

Попы клана Кардашьян по-прежнему в тренде и не дают покоя ни мужчинам, ни усиленно приседющим женщинам. Но что же делать, если мы устали от бесконченых тренировок в спортзале? Обязательно ли вставлять импланты, чтобы попа выглядела так же аппетитно? Узнаем об этом у пластического хирурга GMTClinic Тимура Хайдарова.

Липофилинг

Жировые ткани, которые в избытке откладываются «не в тех» местах, можно ввести в ягодичные мышцы с помощью липофилинга. При необходимости на помощь приходит плазма ‒ ей обрабатывают драгоценный жир, чтобы максимально снизить возможность неравномерного распределения, отторжения и прочих нежелательных побочных эффектов. «Готовый» жир вживляют под кожу на разную глубину или прямо в ягодичные мышцы.

Самое прекрасное, что иногда в процессе забора жира ‒ «ушек», галифе, лишних объемов с талии и боков ‒ ягодицы начинают выступать более четко и контурируются сами собой, так что вопрос об их увеличении внезапно отпадает.

Увеличение бионитями Одно но ‒ чтобы с успехом приблизиться к формам Ким Кардашьян , нужно строго выполнять все предписания врача и сменить кружевное белье на компрессионное ‒ оно поможет придать попе желаемую форму.

Будем честны ‒ коррекция объемов за счет легкой подтяжки не внесет радикальных изменений в положение дел, зато она выгодно отличается на фоне своих «собратьев». С ее помощью можно достичь заметных (и заветных) результатов ‒ быстро, надолго, нетравматично.

Выглядит все это так: врач подтягивает мышцы специальными нитями, расположенными «веером» на оперируемой зоне. Но такая история подходит молодым девушкам, которым не знакомы проблемы атрофированных ягодичных мышц, обвисания и следов послеоперационных шрамов. Инъекции красоты

Да-да, «уколы красоты» на основе гиалуроновой кислоты, силикона или гидрогеля способны преобразить в том числе и вашу филейную часть.

Плюс ‒ отсутствие рубцов и шрамов после операции. Минус ‒ гель быстро рассасывается, а значит, эффект попы как у Ким продлится не больше года.

Еще плюсы ‒ процедура быстрая, уже спустя полчаса после ее проведения можно упорхнуть по своим делам, а восстановление проходит легко и недолго. Но все-таки инъекции ‒ это скорее косметическое средство, поэтому за вау-эффектом от вашей пятой стоит обращаться к другим процедурам (например, описанным в начале).