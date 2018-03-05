Кожа да кости: китаянка хвастается весом 20 кг

В современном мире все более нормальным становится выделяться на фоне остальных, поэтому появляется множество нестандартных моделей и блогеров. К примеру, некоторые свои болезни превращают в преимущества, другие делают из изъянов достоинства. Однако эта загадочная блогер из Китая вызвала большой резонанс в Сети.

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Девушка, не раскрывающая своего имени, начала активно публиковать собственные фото в китайских соцсетях, привлекая все больше внимания со стороны пользователей. Притом реакция граждан на такие кадры оказалась достаточно неоднозначной.

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Одни в восторге от ее нестандартной внешности, другие же убеждены, что в этом совершенно отсутствует что-либо привлекательное.

Девушка-блогер заявляет, что ей всего 15 лет, а ее вес составляет порядка 20 кг. Судя по всему, у модели с инопланетной внешностью богатая жизнь, поскольку она делится кадрами, где позирует в своем авто или на фоне роскошных интерьеров.

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Многих возмутила внешность девушки, которая кажется им слишком анорексичной. Другие напротив полагают, что китаянка выглядит привлекательно даже при своем небольшом весе.

Впрочем, большинство и вовсе полагает, что ее внешность — результат удачного использования фотошопа, ведь некоторые снимки выглядят слишком нереально. Правда, в современном мире не стоит удивляться даже такой внешности, как у этой китаянки.