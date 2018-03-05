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Кожа да кости: китаянка хвастается весом 20 кг
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Кожа да кости: китаянка хвастается весом 20 кг 

Anews 5 марта 2018
Фото: Anews
В современном мире все более нормальным становится выделяться на фоне остальных, поэтому появляется множество нестандартных моделей и блогеров. К примеру, некоторые свои болезни превращают в преимущества, другие делают из изъянов достоинства. Однако эта загадочная блогер из Китая вызвала большой резонанс в Сети.
anews.com
Девушка, не раскрывающая своего имени, начала активно публиковать собственные фото в китайских соцсетях, привлекая все больше внимания со стороны пользователей. Притом реакция граждан на такие кадры оказалась достаточно неоднозначной.
anews.com
Одни в восторге от ее нестандартной внешности, другие же убеждены, что в этом совершенно отсутствует что-либо привлекательное.
Девушка-блогер заявляет, что ей всего 15 лет, а ее вес составляет порядка 20 кг. Судя по всему, у модели с инопланетной внешностью богатая жизнь, поскольку она делится кадрами, где позирует в своем авто или на фоне роскошных интерьеров.
anews.com
Многих возмутила внешность девушки, которая кажется им слишком анорексичной. Другие напротив полагают, что китаянка выглядит привлекательно даже при своем небольшом весе.
Впрочем, большинство и вовсе полагает, что ее внешность — результат удачного использования фотошопа, ведь некоторые снимки выглядят слишком нереально. Правда, в современном мире не стоит удивляться даже такой внешности, как у этой китаянки.
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