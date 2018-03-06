Роспотребнадзор: о правилах выбора парфюмерии

Приближается Международный женский день, а это говорит о том, что большинство мужчин уже на низком старте в направлении магазинов косметики и парфюмерии. В связи с этим Роспотребнадзор счел необходимым напомнить о правилах выбора качественной парфюмерной продукции.

На своем сайте они разместили памятку для покупателя:

Парфюмерные жидкости подразделяют на духи, парфюмерные, туалетные и душистые воды и одеколоны, которые отличаются значениями физико-химических показателей: суммой массовых долей душистых веществ, объемной долей этилового спирта, стойкостью запаха и прозрачностью жидкости. Парфюмерная продукция должна соответствовать требованиям Технического регламента и ГОСТам 31678-2012 и 32853-2014.

Также потребительский надзор обратил внимание на обязанности продавцов: при желании покупателя, продавец обязан предоставить тому возможность ознакомиться с запахом продукции; в случае если товар обернут целлофаном или лентой, предоставить возможность проверить содержимое упаковки; если покупателю потребуется проверить работу аэрозольной упаковки, сам продавец должен произвести при нем эту проверку.