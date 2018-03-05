Модный тренд: желтые волосы или cheese hair

Давайте проведем эксперимент — насколько вы готовы к радикальным переменам после долгой зимы? Например, на просторах Instagram все уже начали красить свои волосы в желтый цвет, поддавшись новому яркому тренду под названием cheese hair — не отставайте!

В последнее время мы заметили новый оттенок волос, который все чаще стал появляться на страницах бьюти-фанатов в Instagram. Ярко-желтые волосы пользователям соцсети напоминают то фирменный цвет всем известного фастфуда (название говорить не будем, вы и так догадались), то сыр (тренд даже получил условное название Cheese Hair).

Мы, скажем честно, не уверены, что бьютиголики черпают вдохновение в еде, но тренд вполне очаровательный. Тем более весной, когда чем больше ярких красок вокруг — тем лучше.

Если вам «сырные» волосы тоже нравятся, но не настолько, чтобы брать и вот так сразу красить голову в желтый — вложите капитал в парик. И за небольшую сумму денег без вреда волосам, вы увидите, готовы ли рассекать по улицам города с головой цвета картошки фри или фото для Instagram в парике вам будет достаточно.