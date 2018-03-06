Тоник, праймер, сыворотка: как разбираться в средствах для кожи

Тоник, сыворотка: как разбираться в средствах для кожи

По оценкам исследователей, свыше 7 миллиардов токсинов накапливается внутри кожи, нарушая ее способность поддерживать сияние и вырабатывать новые клетки. К тому же тебе требуется защита от внешнего воздействия — свободных радикалов, погодных явлений и химических загрязнений в воздухе. Идеальным было бы комбинировать масла, эликсиры, сыворотки и увлажняющий крем. Эти продукты предназначены для совместного использования, чтобы обеспечивать достаточную гидратацию и защиту кожи.

Тонер

Тонизирующие продукты обычно имеют водянистую структуру и поставляются большими бутылками. Они обеспечивают баланс естественной кислотности для сухой и раздраженной кожи, а также отшелушивают омертвевшие клетки. Как и сыворотка, тонер обладает активными веществами, но чаще всего из другой категории. Это может быть гиалуроновая кислота, альфа— и бета-гидрокислоты для легкого отшелушивания и многое другое. Тонер отлично подходит для этапа подготовки и дополнительного очищения перед применением других косметических средств. Как пользоваться: Наносить это средство стоит с помощью ватного диска, слегка похлопывающими движениями.

Масла

Масла обычно состоят из смеси нескольких активных масел с содержанием омега-кислот. Так как наши тела их не производят, нам нужно применять их как местно, так и регулярно добавлять в свой рацион. Масла весьма схожи с составом кожных липидов, что позволяет им хорошо впитываться. Некоторые маски для лица состоят из эфирных масел, основное преимущество которых в том, что они работают не только на физиологическом, но и психологическом уровне. Их аромат способен расслабить тело и наполнить его энергией.

Люди с жирной кожей обычно избегают масел, хотя на самом деле именно их регулярное применение поможет сбалансировать кожу. Они быстро проникают, не содержат никаких эмульгаторов или воск, а значит, не закупоривают поры и не приводят к развитию акне. Даже двухнедельный курс поможет изменению структуры глубоких слоев кожи и улучшению общего состояния. Как пользоваться: Масло рекомендуется наносить после хорошего очищения на слегка влажную кожу. Помни, что прежде чем наносить следующий слой средства, ты должна дать проникнуть маслам в кожу. Тебе потребуется всего несколько капель на область лица и декольте. Многие косметологи рекомендуют наносить масла на ночь, ведь в это время наша кожа активно избавляется от токсинов.

Сыворотки и эликсиры

Сыворотки обычно воспринимаются как «экстренные» продукты для «ремонта» некоторых участков кожи. На деле же их эффект гораздо более многофункционален: сыворотки содержат воду, витамины, антиоксиданты, пептиды и многое другое. Все это состоит из очень маленьких молекул, которые, так же как и масла, способны глубоко проникать кожу.

В чем главное преимущество: даже когда большая часть флюида впиталась, на поверхности кожи останется все еще высокая концентрация активных ингредиентов. А так как они обходятся производителям дороже, чем вода и загустители, то и сыворотки не радуют своими ценами. Как пользоваться: Наносить сыворотку следует после применения масла, слегка нажимая кончиками пальцев на кожу. Будь осторожна с новым продуктом, ведь мощные ингредиенты могут раздражать чувствительную кожу. Тест на внутреннем сгибе локтя будет не лишним.

Увлажняющий крем

Увлажняющие средства-моистурайзеры представляют собой комбинацию масла и воды. Еще в их состав входят эмульгаторы и воск для утолщения молекулярной структуры, чтобы они проникали только в верхние слои. Это позволяет уплотнить кожу, заблокировать влагу и питательные вещества от испарения. В зимнее время года очень важно включить в ежедневный уход дополнительное увлажнение, ведь кожа регулярно подвергается воздействию экстремальных температур, а еще страдает от перепадов. Как пользоваться: Крем — последний слой, следующий после использования масел и сыворотки. Используй небольшое количество продукта, но не забывай уделять внимание области шеи и ключицам.

Праймер

Это средство для защиты кожи от наносимого мэйкапа. Оно влияет на то, сколько продержится твой тональный крем, и помогает избавиться от расширенных пор и других проблем с текстурой.

Производители обращают внимание на то, что для каждого типа кожи следует выбирать свой вид праймера. Кроме того, новые продукты теперь обладают компонентами для защиты от солнца, которыми не стоит пренебрегать.

Как пользоваться: Наносить праймер следует на сухую кожу как с помощью пальцев, так и с помощью специального косметического спонжа.