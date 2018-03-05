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Почему ваш нос на селфи выходит таким большим?
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Почему ваш нос на селфи выходит таким большим? 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Согласно данным нового исследования, селфи искажает размер носа, из-за чего он может казаться на 30% больше. Кроме того, оказывается, что как раз из-за "неудачных" селфи в США в 2017 году резко возросло количество запросов на ринопластику.
Пластический хирург Борис Пасховер из Медицинской школы Нью-Джерси вместе с группой специалистов в области информатики подсчитали, насколько большим будет выглядеть нос на фотографии, сделанной на расстоянии 30 см (селфи) и 1,5 м (обычный портрет), и выяснили, что селфи значительно увеличивает размер носа.
Все дело в широкоугольных объективах, которые встроены в большинство современных смартфонов. Конечно, некоторые флагманы пытаются улучшить селфи-режим, но все равно остается важное ограничение — длина рук.
Чтобы портреты получались лучше, достаточно иметь селфи-палку, друга или более подходящий объектив.
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