Почему ваш нос на селфи выходит таким большим?

Согласно данным нового исследования, селфи искажает размер носа, из-за чего он может казаться на 30% больше. Кроме того, оказывается, что как раз из-за "неудачных" селфи в США в 2017 году резко возросло количество запросов на ринопластику.

Пластический хирург Борис Пасховер из Медицинской школы Нью-Джерси вместе с группой специалистов в области информатики подсчитали, насколько большим будет выглядеть нос на фотографии, сделанной на расстоянии 30 см (селфи) и 1,5 м (обычный портрет), и выяснили, что селфи значительно увеличивает размер носа.

Все дело в широкоугольных объективах, которые встроены в большинство современных смартфонов. Конечно, некоторые флагманы пытаются улучшить селфи-режим, но все равно остается важное ограничение — длина рук.

Чтобы портреты получались лучше, достаточно иметь селфи-палку, друга или более подходящий объектив.