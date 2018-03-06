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Лайфхаки для кудрявых: выпрямляем волосы без утюжка
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Лайфхаки для кудрявых: выпрямляем волосы без утюжка 

SNCmedia.ru 6 марта 2018
Фото: pixabay.com
«Зачем тебе выпрямлять волосы? Естественные локоны — это так красиво», — каждой девушке с кудряшками приходилось слушать подобные проповеди. Но как быть, если обстоятельства диктуют свои условия, да и ощущаешь себя комфортнее с прямыми волосами?
Самая частая ошибка всех выпрямляющихся — это чрезмерное пережигание своих волос под воздействием очень высоких температур. Это ведет за собой сухость и секущиеся кончики, что мало приятно не только с эстетической точки зрения, но и на ощупь. Если рассматривать ситуацию под другим углом, утюжки — это удобно и быстро, а ежедневный ритуал выпрямлять свои волосы становится уже неотъемлемой частью бьюти-рутины.

Главное — настроиться

Прежде, чем избавиться от вредной привычки, как от курения и алкоголя, нужно себя психологически настроить. Направить на истинный путь смогут ваш мастер по волосам, когда он будет все больше и больше накручивать к ценнику салонные лечебные маски, и ваш любимый человек. Никому же не будет приятно вдыхать аромат «подгорелых» волос, особенно если вы низкого роста.

Бальзам после шампуня

Постоянное использование бальзама после шампуня еще ближе подведет к вашей мечте. Бальзам желательно выбрать того же бренда и линейки, что и шампунь. Главная задача этого средства — улучшить структуру волосяного покрова, предотвратить начало секущихся кончиков и облегчить процесс расчесывания.

Имбирная вода — всему голова

Третий способ: «ноу-хау» в бьюти-индустрии — имбирная вода. Ее рекомендуется наносить перед высушиванием феном на мокрые волосы. Всего несколько применений хватит, чтобы распрямить волосы без плойки с сохранением естественного тонуса и блеска. Корень имбиря — это природный антисептик не только для кожи лица, но и для волос. В его состав входят минеральные вещества, витамины, аминокислоты и эфирные масла, необходимые для человеческого организма.

Выпрямляющие сыворотки

Теперь кератиновое выпрямление можно сделать не только в салоне, но и дома с помощью специальных сывороток. Такие средства по праву можно назвать настоящим must have без вреда среди выпрямителей. Особенностью сывороток является то, что они не просто выпрямляют и защищают кудряшки, но и восстанавливают волосы, поврежденные горячими плойками.

Маски-спасатели

Маски для выпрямления волос стоит использовать на основе масел. Они утяжеляют и разглаживают их, придавая природный блеск, и не пушатся.
Для изготовления самой эффективной маски-спасателя нужно смешать оливковое, репейное и касторовое масло. Всю смесь подогреть на водяной бане. Затем нанести равномерно по всей длине и оставить на 40 минут. После — смыть шампунем под теплой водой три раза. Ура, вы уже ближе к прямым волосам!

Хна с маслами

Кто бы мог подумать, что хна, которая является средством для окрашивания волос, может послужить еще и природным выпрямителем. Кроме выпрямления, хна придаст шевелюре силу и объем.
Для приготовления косметического средства понадобятся: столовая ложка бесцветной хны, полстакана горячей воды, половина ложек виноградного и апельсинового масла. Запарить главный компонент — хну, и даем настояться 50-60 минут. Как хна разбухнет, добавить остальные ингредиенты и тщательно размешать. Нанести на волосы готовую смесь на 30 минут, затем смыть теплой водой.

Пиво (только не пить)

Пиво имеет отличное свойство фиксировать выпрямленные волосы. Наверняка что-то подобное вы слышали в подростковом возрасте от своих друзей-панков, Его можно нанести на подсушенные полотенцем волосы после поэтапного применения шампуня и бальзама с помощью губки равно по всей длине. После процедуры необходимо расчесать до приобретения формы. Сид Вишес бы оценил!
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