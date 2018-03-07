Почему секутся волосы и как это исправить

В детстве мы все думали, что, когда вырастем, у нас будут волосы, как в рекламе шампуня (хотя, что там, многие до сих пор так думают). Вместо этого волосы больше напоминают веник, чем локоны с глянцевой обложки. Особенно, на концах. Как же восстановить справедливость, а заодно и внешний вид волос? Почему волосы секутся?

Основная причина того, что волосы секутся — неправильный уход за ними, недостаток питания или их обезвоживание. Секущиеся концы появляются, если вы слишком редко подстригаете волосы.

Питательные вещества, поступающие через кожу головы, равномерно распределяются по длине волос. Однако если у вас волосы как у Рапунцель (ну ладно, даже более 30 см), питание до концов не доходит и кончики недополучают необходимые вещества — секутся и обламываются. Поэтому в ваш стандартный уход за волосами надо непременно включить стрижку, освежающую кончики. Сколько можно стричь?

А теперь поговорим от тайм-менеджменте. Чтобы кончики не секлись, их рекомендуется подстригать каждые 1,5 месяца, если у вас сухие и смешанные волосы, либо каждые 3 месяца, если у вас нормальные и жирные волосы. Какие еще есть опасности?

Волосы могут покрыться мелкими трещинами, а концы — начать сечься и от применения очень жесткой щетки с чрезмерно острыми зубьями. К высушиванию волос может привести еще парочка угроз:

— воздействие химии (окрашивание, завивка)

— прямые солнечные лучи (шляпа в помощь)

— морская и хлорированная вода (а вы думали, так просто в детстве всех заставляли носить резиновые шапочки)

— частое использование горячего фена и электрощипцов И что теперь со всем этим делать?

Сухие и пересушенные волосы требуют специального ухода. После каждого мытья головы надо не забывать про несмываемые питательные маски и специальные эмульсии, которые восстановят ваши пострадавшие кончики. Но если волосы все-таки посеклись, лучший способ — обрезать их и позаботиться о лучшем увлажнении, чтобы это не произошло вновь. А теперь время вредных полезных советов

— Меньше горячих укладок! Лучше всего сушить волосы естественным способом без фена.

— Обращаться аккуратнее с влажными волосами. Не тереть их полотенцем и желательно не расчесывать.

— Решительно отказаться от химических выпрямлений и завивок

— Подобрать качественную расческу (например, с натуральной щетиной). Также важно избавиться от аксессуаров для волос из металла, тугих резинок и от всего, что рвет и травмирует волосы.

— Защищать волосы от прямых солнечных лучей.

— Избавиться от некачественных, агрессивных средств по уходу за волосами. Обзавестись профессиональным уходом для волос (шампунь, кондиционер и маска).

— Подобрать уход для кончиков волос: масло или серум будут обволакивать и увлажнять их.

— Ну и совет, который всем осточертел — пить не менее 2 литров воды в день.

— Ну и если после всех этих правил ваши волосы продолжают сечься, тогда придется искать подвох в еде — иногда волосы могут сечься из-за недостатка в ваших любимых бургерах микроэлементов и витаминов.