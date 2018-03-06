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5 актуальных причесок для длинных волос
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5 актуальных причесок для длинных волос 

Fraufluger.ru 6 марта 2018
Фото: fraufluger.ru
Дизайнеры уже задали тенденции причесок на весенний сезон, поэтому, единственное, что нам остается это вдохновится фотографиями с показов и повторить модные укладки и прически в жизни.

Хвост

Одному из самых простых вариантов причесок пророчат великое будущее, как главному весенне-летнему тренду. Смело берите на вооружение и доверьтесь опыту мировых модных столиц.

Коса

Косы также будут в моде, причем вне зависимости от сложностиплетения. Можете ограничиться простым «колоском» или же создать нечто более необычное, как косы вывернутые наизнанку.

Пучок

Актуальность пучков тоже никак не спадет, вот и в этом сезоне они вновь будут на пике популярности. Небрежный пучок или же наоборот тугой пучок практически на лбу — решать вам.

Мокрые волосы

Эффект мокрых волос возвращается из сезона в сезон. Поэтомуесли вы еще не опробовали влажную укладку, то у вас есть все условия для того, чтобы исправить это упущение.

Кудри

Если вы все же не готовы расставаться со своими волосами, тосделайте стильные кудри. Уже третий сезон подряд они не выходят из моды, и способны сделать любой образ более игривым.
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