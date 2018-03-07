Как быстро избавиться от следов акне

Постакне — довольно частые и неприятные последствия высыпаний, которые к тому же довольно сложно корректируются. Способ лечения зависит от вида постакне: на коже могут остаться застойные пятна (которые рано или поздно сойдут сами), а могут — стойкие пигментные дефекты, атрофические рубцы и даже келоиды.

В случае застойных пятен достаточно будет применять поверхностные пилинги и рассасывающие уходы на основе кислот. Впрочем, расширение сосудов, оставшееся после папул, самостоятельно выровняется через 2-3 месяца, то есть после полного цикла обновления кожи, но только в том случае, если девушка не решит в этот период позагорать (некоторые дамы еще верят, что ультрафиолет подсушивает прыщики).

Любой участок, чуть более темный, чем основной цвет кожи, воспринимается солнцем как хроматофор, то есть буквально притягивает UV-лучи. В итоге на месте красного пятнышка останется полноценное пигментное пятно, от которого будет на редкость сложно избавиться.

Поствоспалительная гиперпигментация очень стойкая и плохо поддается коррекции: придется применять депигментирующие уходы, регулярно делать пилинги (2-3 раза в неделю в зависимости от концентрации), проводить курсы мезотерапии (раз в 3 недели — месяц) или лазерных процедур (не чаще раза в месяц). И при этом тщательно прятаться от солнца: половина препаратов, применяемых для отбеливания кожи, сами по себе вызывают гиперпигментацию.

Если же на коже сформировались атрофические рубцы (это «рытвинки», уровень которых ниже уровня кожи), работать придется по нескольким фронтам: кремы с кислотами, скрабы и пилинги дома, лазерная шлифовка и пилинги у косметолога. В тяжелых случаях впадины заполняют филлерами (составами на основе гиалуроновой кислоты), чтобы поднять их уровень и визуально выровнять кожу. Если и эта процедура неэффективна (или повреждения слишком обширны), то применяют механическую дермабразию: срезают ткани мини-фрезой до однородного уровня. Но эта процедура очень травматична, требует мастерства от врача и терпения от пациента, но иногда это единственный выход.

Келоидные и гипертрофические рубцы (выпуклые обширные дефекты, стягивающие и обезображивающие кожу) — это редкое и тяжелое осложнение акне. Они развиваются только у людей с предрасположенностью и лечатся исключительно врачом: во-первых, отличить эти два вида рубцов неспециалисту тяжело, во-вторых, при неправильном обращении с келоидом есть риск вызвать рост еще одного, даже большего по размеру. Какой компонент должен быть в составе средства, чтобы оно помогло?

В первую очередь — это скрабы и пилинги, в том числе и для домашнего применения. Если высыпаний уже нет, а кожа не слишком чувствительна, вполне подойдут абразивные продукты — скрабы на базе оксида алюминия, молотых косточек или полимерных гранул. Если подобные средства слишком агрессивны и травмируют кожу — лучше воспользоваться пилингами в виде масок, лосьонов или сывороток: они хорошо переносятся и могут применяться даже при наличии высыпаний. Как правило, в основе таких продуктов — кислоты салициловая или гликолевая, реже молочная и миндальная кислоты, или же химические отшелушивающие агенты (например, комплекс HEPES). Вообще кислоты — это основное оружие в борьбе с акне и постакне

Отдельную категорию составляют уходы на основе ретинола и его производных: с одной стороны, это действительно эффективный компонент, отбеливающий и выравнивающий поверхность кожи, с другой — он имеет ряд противопоказаний, способен провоцировать фотосенсибилизацию и вызывать раздражение. Поэтому к выбору как лекарственного препарата, так и дерматокосметики на базе провитамина А нужно отнестись ответственно, а лучше — доверить выбор специалисту.

Большинство лекарственных препаратов против акне работают именно с комедонами и воспалением, и мало влияют на рубчики и гиперпигментацию. Исключение составляет

азелаиновая кислота — это весьма эффективный депигментирующий компонент. Однако средства на ее основе сильно пересушивают кожу, поэтому при покупке тюбика с мазью можно сразу просить у фармацевта увлажняющий крем и термальную воду. Ну и солнцезащитный уход, разумеется: как и все лекарства от угревой сыпи, она повышает чувствительность кожи к солнцу. За какое время можно избавиться от следов?

Зависит от вида «следов»: застойные пятна без ухода поблекнут за пару месяцев, при регулярном нанесении специализированных средств — хватит и 2х недель. Свежие пигментные пятна реально убрать за несколько месяцев (это если пациент и косметолог будут одинаково самоотверженно трудиться, работая с кожей дома и в салоне), застарелые можно отбеливать годами. С рубцами и деформированными порами справиться очень сложно: только один курс пилингов или лазерных шлифовок может растянуться на полгода, но часто проблема остаётся навсегда.

Какие ошибки девушки совершают в уходе?

Самая частая ошибка, являющаяся причиной 90% всех постакне — домашняя «чистка» или попытка давить прыщи. Мало кто из пациентов владеет техникой применения ложки Уно и иглы Видаля, а без них попытка вычистить пору превращается в банальное ковыряние лица ногтями. В итоге — красные пятна, ссадины от содранного эпидермиса и … постакне, так как заживает вся эта картина с рубцеванием, как и любая другая ссадина. Просто кожа на колене в несколько раз толще и рубчик не так бросается в глаза, но технология эпителизации повреждения, в общем-то, та же. Если уж хочется сделать чистку — нужно идти к специалисту, а не распаривать лицо, руководствуясь блогами в интернете.

Поэтому начинать следует с визита к дерматологу. Да, именно дерматологу: лечит угревую болезнь именно он, косметолог — это вспомогательный специалист, который подключается на этапе, когда воспаление погашено и нужно поддержать ремиссию

При очень тонкой и чувствительной коже постакне часто возникают на месте воспалений, которые «прижигали» салициловой кислотой или медицинским спиртом. Но это не постакне в чистом виде, это именно химический ожег, след от которого постепенно (но медленно) пройдет. Специальные локальные средства куда эффективнее и безопаснее. С помощью каких средств декоративной косметики можно скрыть постакне?

Постаке очень сложно замаскировать обычной тональной основой: пигмент либо скатывается в порах, и лицо начинает напоминать лунную поверхность с кратерами, либо сползает, обнажая папулы. А использование слишком плотного покрытия чревато комедонообразованием. Поэтому искать тональный крем необходимо в аптеке, вычитывая баночки на предмет надписей «некомедогенно» и «подходит для чувствительной кожи».

Профессиональные визажисты советуют маскировать постакне в несколько этапов: сначала наносят матирующий и сужающий поры праймер, затем консилером заполняют рубец, следом аккуратно наносят тон, потом фиксируют макияж пудрой. Но подобная процедура малопригодна для ежеутреннего ритуала: отнимает много времени, кроме того, мало кто из обычных девушек настолько виртуозно владеет бьюти-блендером, чтобы слоеный пирог из 4х разных продуктов выглядел естественно не только при свете фотовспышки, но и обычной офисной лампы. Сегодня в аптеках можно найти специализированные линейки медицинского камуфляжа (например, Dermablend 3D от Vichy, которые адаптированы именно для склонной к акне кожи). Такие средства имеют пудристую, пластичную текстуру, которая заполняет углубления и выравнивает рельеф кожи, маскируя не только красноту, но и сами высыпания, и следы от них. В состав таких продуктов самые ответственные производители включают компоненты, улучшающие состояние проблемной кожи (например, кислоты и противовоспалительные агенты) и SPF защиту для предотвращения обострений после инсоляции. Медицинский камуфляж легко нанести самостоятельно, главное — не раздумывать (такие средства легко и быстро схватываются, и растушевать подсохший мазок будет сложно). А главное — подобные средства многократно проверены на некомедогенность и могут использоваться ежедневно — риск забить поры близок к 0.