Какую косметику можно использовать в спортзале

Если следовать всем правилам, то тренировки и косметика — вещи несовместимые. Но что если нам хочется ходить на фитнес при полном параде и не ограничивать себя в количестве косметики на квадратный сантиметр?

Взгляд изнутри: что происходит с кожей во время фитнеса

Покраснение кожи и увеличение температуры тела, которые происходят во время тренировки, можно сравнить с эффектом сауны. Вы же помните свое румяное отражение в зеркале после фитнеса? Напомним, что кожа — это все-таки орган выделения, поэтому вместе с потом вы теряете большое количество токсинов (ну и жидкости, конечно). К чему это мы все? А к тому, что, вкалывая в зале, надо восполнять запас жидкости — ничего сверхсложного, подойдет обычная вода.

После занятий спортом кожа чувствует себя как после хорошей русской бани: поры открыты, кровоснабжение ускоряется, лицо краснеет. Поэтому, если после фитнеса не очищать кожу, возникают все условия для размножения бактерий и появления прыщей. Тональные средства: быть или не быть

Прежде, чем подбирать мейк для занятий фитнесом, важно ответить на другой, не менее важный вопрос: зачем вы идете на тренировку? Строить глазки качкам в надежде встретить мускулистого мистера Бига или все-таки работать над фигурой? Только не лукавьте!

Так, если ваша цель — подцепить нового поклонника, то тему можно свернуть. Те самые процессы, которые напоминают сауну, наблюдаться не будут, а значит и заметный с другого конца тренажерного зала мейк с использованием тонального средства сильного вреда не нанесет.

Совсем другая история, когда имеет место полноценная физическая нагрузка. Здесь и интенсивное потоотделение, и расширение пор, поэтому настоящим спортсменкам не стоит портить кожу тональным средством и другой косметикой.

Имейте ввиду: даже если вы протираете лицо, на которое была нанесена тональная основа, чистым полотенцем, результат будет один — продукт забьется в поры. Поэтому на тренировках лучше отказаться от применения тонального средства, включая эмульсии, флюиды и все такое прочее. Во время фитнеса кожа должна дышать и работать хорошо. Декоративная косметика на фитнесе

Если в ваши планы в фитнес-центре входят эффектные селфи и отказ от косметики для вас — невыполнимый подвиг, расстраиваться не стоит. В вашем распоряжении все еще остаются тени для век, тушь для ресниц и помады. Есть и еще один приятный бонус: можно использовать водостойкие средства. Afterparty: очищение кожи после тренировки

После тренировок необходимо очищать кожу и принимать душ, ведь пот — это прекрасная среда для размножения микробов, стрептококков и стафилококков (бу!).

Не ленитесь и берите с собой средство для умывания. А прежде чем очищать лицо, хорошо вымойте руки — вы в зале не одни. Умывшись, нанесите крем для лица. И уже на очищенной коже можно спокойно использовать тон.

Если вы забыли свое средство, то можно смело умыться обычным мылом или гелем, которое есть в фитнес-центре. Возможно, оно будет заметно сушить кожу, но лучше очистить ее так, чем оставить загрязнения на лице и вызвать воспаления.