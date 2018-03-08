Как минимум странно: желтый макияж

Пока визажисты на Неделях моды задавали тренды будущего сезона (и надо отдать должное, смогли нас удивить), бьюти-блогеры тоже не сидели без дела — они придумывали новые виды макияжа и в буквальном смысле «играли» с красками. Весной, по их мнению, стоит сделать акцент на желтый цвет. Использовать его в мейкапе глаз (при желании ты можешь нарисовать только «солнечные» стрелки или полностью покрыть золотистым оттенком все верхнее веко), а еще нанести «яичный» тон на губы.

Кстати, учти, желтый цвет подходит не всем. Неплохо смотреться он будет на смуглой коже, а вот бледную сделает болезненно-серой.