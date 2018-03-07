Что еще вам надо знать об очищении кожи

Очищение — один из самых важных этапов ухода, который может решить половину ваших проблем с кожей. Когда кажется, что мы знаем о нем все, оказывается, что самые главные секреты успеха упущены (или мы просто поленились про них вспомнить).

Узнать свой тип кожи

При выборе средств для очищения нет ничего важнее, чем руководствоваться типом кожи и ее состоянием. Прежде всего, кожу необходимо очищать от частиц пыли, макияжа и пота. После зимы у вас сухая кожа? Пользуйтесь молочком для снятия макияжа, мягкой кремообразной пенкой для умывания, деликатным лосьоном для снятия макияжа с век. Если комбинированная — после очищения используйте тоник. Он не только окончательно очистит кожу, но и даст ей нужную влагу, а закрепить ее можно уже с помощью крема для лица.

Для нежной кожи вокруг глаз используйте продукты, которые разработаны специально для нее, а не все подяряд. Стоит также не увлекаться скрабами, либо проводить отшелушивание сухой кожи примерно 1 раз в 2 недели. Закупайтесь скрабами на кремовой основе с мягкими отшелушивающими частицами и будет вашей коже счастье. Не испытывать дискомфорта

Правильно подобранное средство не должно вызывать дискомфорт во время и после применения. В финале у вас должно остаться ощущение чистоты и мягкости, а еще то самое чувство, будто кожа дышит. Тем более бьюти-индустрия разработала уже множество продуктов, сочетающих мягкое и эффективное очищение с уходовыми свойствами. Увлажнить кожу, сохранить ее красоту и продлить молодость — все это уже возможно организовать на этапе очищения. Не забывать про температуру воды

Для умывания используйте воду комнатной температуры, ледяная или горячая вода могут повысить чувствительность кожи. Холодная вода сузит сосуды и ухудшит питание кожи, а горячая — наоборот снизит эластичность кожи и оставит ваши поры расширенными. Не лениться

Даже если вы вообще не пользуетесь косметикой (или пользуетесь, но только по праздникам), важно не пренебрегать очищением кожи утром и вечером. Кожа нуждается в очищении от выделений пота и кожного сала, тем более у вас на выбор куча хороших продуктов — мицеллярная вода, молочко, пенка, очищающий крем.