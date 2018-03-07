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Что такое глазирование волос
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Что такое глазирование волос 

Я Покупаю 7 марта 2018
Фото: Я Покупаю
Глазированными, оказывается, бывают не только творожные сырки или торт. Теперь это еще и бьюти-термин.
Глазирование (или глазурирование) волос — процедура, направленная на улучшение их внешнего вида. Это один из вариантов ламинирования, который позволяет добиться эффекта здоровых волос.
Для выполнения процедуры используется специальная глазурь. В ее состав входят компоненты, увлажняющие волосы, а также керамиды — липидные молекулы. Именно они заполняют поры волос, делая их гладкими, более плотными и блестящими.
Отличают два вида глазирования: бесцветное и цветное, которое меняет оттенок шевелюры на несколько тонов.
Если волосы нуждаются в увлажнении не по всей длине, специалист может нанести глазурь только на кончики. Благодаря этой процедуре они перестают расслаиваться и выглядят более здоровыми. Стоит подчеркнуть, что глазурирование не лечит волосы. Это исключительно эстетическая процедура.
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