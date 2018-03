WMJ BOX: топ-10 идеальных сывороток для лица 

Юлия Воробьева Сыворотка Ultra A Skin Perfecting Serum, Ultraceuticals, 8300 руб. Юлия Воробьева Сыворотка, корректирующая тон кожи, Time Wise, Mary Kay, цена по запросу. Юлия Воробьева Алмазная сыворотка Cell Shock White, Swiss Line, 15 750 руб. Юлия Воробьева Сыворотка против первых морщин Altai Oblepikha, Laboratoria Siberica by Natura Siberica, 889 руб. Юлия Воробьева Сыворотка Vital Skin Hydra-V, Artistry, цена по запросу. Юлия Воробьева Cыворотка Kane NY Serum Savant Primer, Premierpharm, 9100 руб. Юлия Воробьева Разглаживающая сыворотка, Hello Beauty, цена по запросу. Юлия Воробьева Сыворотка «Витаминная бомба», Eveline Cosmetics, 400 руб. Юлия Воробьева Сыворотка для лица Sesgen 32, Sesderma, 3800 руб. Юлия Воробьева Курс моделирование и эффекта лифтинга Collagenes Lift 3D, 2400 руб. Юлия Воробьева Сыворотка Bloom On Serum, Kanebo, 7210 руб. Юлия Воробьева Сыворотки всегда более высокоцентрированные средства, по сравнению с кремами, поэтому для усиления желаемого эффекта нужно пользоваться сыворотками. Ожидаемый эффект определяется компонентами, входящими в состав сыворотки. Они могут быть увлажняющими, отбеливающим, успокаивающими, антивозрастными, себорегулирующими. Практически все сыворотки, кроме увлажняющих, содержат энхансеры-вещества, которые и делают кожу более проницаемой, благодаря чему облегчают проникновение активных компонентов в глубокие слои эпидермиса. Вот почему при помощи сыворотки можно очень быстро достичь заметных результатов. Сыворотки обладают гелевой или жидкой текстурой, не содержат масел в отличие от кремов. Крем же всегда имеет водно-масляную основу. Из-за отсутствия масел сыворотки не обладают питательным действием. Сыворотки всегда содержат компоненты в более высокой концентрации, чем кремы, поэтому они работают эффективнее. Однако не рекомендуется самостоятельно использоватб сыворотки из-за наличия в них энхансеров. Из-за этих компонентов кожа становится более проницаемой и есть некоторая вероятность проникновения не только полезных компонентов сыворотки, но и нежелательных веществ из окружающей среды. Так что в идеале закрывать сыворотку кремом, масляная текстура которого моментально восстановит барьерную функцию кожи. Это касается всех сывороток, кроме увлажняющих. Сыворотки на основе производных силикона или на основе полисахаридов могут самостоятельно восстановить барьерную функцию кожи, как бы закрывая кожу вуалью, которая соткана из данных компонентов. Допускается ли самостоятельно использование определенной сыворотки или нет, всегда можно прочесть в аннотации производителя. Как часто пользоваться сыворотками зависти от состава и предназначения сыворотки. Некоторые отбеливающие сыворотки имеют сезонные ограничения (осенне-зимний период), некоторые интенсивно-омолаживающие сыворотки применяют курсом 1-2 месяца, успокаивающие, себорегулирующие, увлажняющие — до наступления желаемого эффекта. Желательно делать перерыв в использовании сывороток, потому что коже иногда нужно давать отдыхать после применения средств интенсивного ухода. Кроме того, при достижении желаемого эффекта имеет смысл сменить или отменить сыворотку. Абсолютное большинство сывороток используют утром и вечером для более быстрого накопительного эффекта. Но, например, сыворотки с высокой концентрацией ретинола (омолаживающие и отбеливающие) или сыворотки с альфа-арбутином (осветляющие и отбеливающие), как правило, применяют только вечером. Сыворотка — это сильно концентрированное средство, которое содержит в несколько раз больше биологически активных веществ, чем в креме. Тем самым она интенсивно работает и решает одну конкретную проблему: гиперпигментация, старение, усиленного питания и увлажнения, акне, розацея. Результат после применения сывороток заметен намного быстрее, так как вещества усваиваются намного легче. Чтобы сделать кожу более проницаемой, как правило, в качестве основы сыворотки используют специальные вещества и фруктовые кислоты в большой концентрации. Эти вещества делают доступными самые глубокие слои кожи. В зависимости от того, для какой проблемы предназначена сыворотка — концентраты витаминов, активные компоненты и полезные минералы проникают в них и оказывают интенсивное воздействие. Сыворотка — это продукт целенаправленного действия: лифтинговые, увлажняющие, питательные, противовоспалительные, успокаивающие, антистрессовые. У каждой их них свое назначение и свой состав. Сыворотки, в отличие от крема не подбирают по типу кожи, их подбирают по проблеме и по составу, обращая внимание на активные вещества, содержащиеся в препарате. Перед использование сыворотки необходимо подготовить кожу: очищение и тонизация. Когда ваша кожа готова, можно приступать к основному уходу. Наносить концентрированную сыворотку нужно совсем в небольшом количестве, буквально несколько капель втираем в кожу легкими движениями. Она может использоваться как самостоятельное средство. Но некоторые сыворотки работают в паре с кремом и дают более быстрый и устойчивый результат, усиливая действия друг друга. Сначала наносим сыворотку до полного впитывания, после крем. Как правило, сыворотку применяют небольшими курсами, один-два раза в день. Длительность курса зависит от интенсивности проблемы и особенностей сыворотки. После курса сыворотки нужно делать перерывы. В год можно делать 2-3 курса.