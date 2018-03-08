«У меня получился длинный нос»: Глафира Тарханова посмеялась над неудачным селфи

Практически каждый человек имеет в своем архиве несколько неудачных фотографий. Однако немногие смогут выставить их на всеобщее обозрение, да еще и посмеяться над ними, как недавно это сделала актриса Глафира Тарханова с помощью социальных сетей.

Известная российская актриса театра и кино, как и многие знаменитости, с удовольствием рассказывает поклонникам практически обо всем, что происходит в ее жизни. Но сейчас артистка решилась на несвойственный для звезд шаг: она опубликовала в личном микроблоге не совсем удачное селфи, которое даже у нее самой вызвало улыбку. «У меня получился длинннннный нос на фото. Ну, и ладно»

Поклонники артистки с удовольствием включились в диалог с ней, пытаясь доказать, что ничего особенного в такой фотографии нет, и убеждая, что любой кадр с ней они будут принимать только с одобрением. Они также нашли и свои плюсы в этой публикации Тархановой, о чем также ей сообщили практически сразу. «Это же надо, какая вы красавица! Только сейчас посмотрела сериал „Измены“ с вашим участием, я в восторге, очень рада, что узнала о такой талантливой красивой актрисе» «Да, бывают такие фото! Но мы то знаем, что носик то отличный на самом деле. Но… Главное, уметь с юмором относится к себе и ко всему и вы молодец, Глафирочка» «Зато и глаза потрясающе огромные» «Главное — не нос, главное — выразительные и проникновенные глаза! Глафира, Вы всегда очаровашка!» «Красоту, ничем не испортишь…» «Красавица, и нос нормальный» «Ничего и не длинный, хороший нос» Единственное, что не понравилось поклонникам в актрисе на этом снимке — это макияж. По их словам, вся красота женщины исчезла на его фоне, а тени с помадой так и вовсе оказались просто ужасными.

А недавно Тарханова опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте новый снимок, на котором позирует с непривычной прической, представляющей собой копну игривых кудряшек. Но поклонники с трудом узнали любимую знаменитость отнюдь не из-за ее завивки. Все единогласно сошлись во мнении, что их любимица значительно прибавила в весе.