Ламинирование, ботокс и еще 4 процедуры, которые сделают ресницы длиннее и ярче

Одному из американских изданий актриса Джейн Фонда (которой, к слову, 80 лет) раскрыла свой секрет омолаживающего макияжа: «Я концентрирую свое внимание на ресницах. Ведь подкрученные, густые и черные, они делают взгляд распахнутым, выразительным, концентрируют на нем внимание. А это зрительно омолаживает».

Актриса права: ресницы — самое важное в макияже глаз. Чтобы каждое утро не бороться с щипцами, не накладывать несколько слоев туши, наш эксперт предлагает присмотреться к этим процедурам.

Кристина Розвадовская, мастер по наращиванию ресниц салона Keep Looking

Ламинирование ресниц

Ламинирование спасает тех, у кого тонкие, редкие и ослабленные ресницы. Состав препарата укрепляет их, восстанавливает, придает густоту. После процедуры ресницы становятся ярче, приобретают здоровый блеск, а еще мастер может придать им изгиб.

Как проходит процедура: в общей сложности она занимает от 45 до 60 минут. На ресницы, закрепленные специальным силиконовым валиком, наносится несколько препаратов, в составе которых есть витамины, протеины и ценный кератин (из него и состоят реснички). В конце добавляют насыщенный цветовой пигмент.

После процедуры нельзя мочить глаза в течение суток. Эффект от ламинирования длится в среднем 1–1,5 месяца.

Ботокс для ресниц

Процедура похожа на ламинирование, но состав препарата гораздо более активный. Ботокс не имеет ничего общего с ботулотоксином и уколами, скорее это коммерческое название, отражающее принцип разглаживания поверхности ресниц. Препарат на основе кератина, гиалуроновой кислоты, витамина Е, арганового масла и коллагена утолщает реснички, придает им объем и укрепляет.

Как проходит процедура: так же, как и ламинирование. Эффект держится до 1,5 месяцев.

Биохимическая завивка ресниц

Помогает подкрутить ресницы. Никакого объема и густоты после завивки ждать не стоит. Такая процедура подходит девушкам с длинными прямыми ресницами без изгиба.

Как проходит процедура: перед процедурой вы вместе с мастером выбираете размер бигуди: в зависимости от их толщины изгиб будет едва заметным или очень выраженным.

После того как вы выбрали бигуди, мастер обезжиривает ресницы, раскладывает их по валику и наносит фиксирующий препарат. Через определенное время мастер удаляет фиксирующие вещества с помощью масел и специального состава, убирает валик, наносит ухаживающий препарат на ресницы.

Эффект держится до двух месяцев.

Полуперманентная тушь

Полуперманентная тушь — палочка-выручалочка для тех, кто не хочет делать наращивание и тратить время на макияж ресниц. Благодаря составу туши, в который входят красящие пигменты, компоненты для роста и каучуковый клей, ресницы обретают объем, длину и насыщенный цвет на длительное время.

Как проходит процедура: тушь наносится на ресницы в несколько слоев до получения желаемого объема. Держится эффект от двух до трех недель. Тушь удаляет только мастер при помощи специального состава.

После процедуры, чтобы тушь продержалась положенное время, нельзя тереть глаза, мочить их первые двое суток, использовать средства с маслами и спать лицом в подушку.

Наращивание ресниц

С помощью наращивания можно не только сделать взгляд ярче, но и визуально скорректировать форму глаз, скрыть недостатки (нависшее веко или опущенные внешние уголки). Опытный мастер грамотно подберет длину, толщину и изгиб искусственного материала в зависимости от предпочтений клиента и индивидуальных особенностей строения глаз.

Современные материалы позволяют создать естественный эффект и даже подобрать реснички под под ваш естественным пигмент (появились даже светло-коричневые и темно-коричневые реснички). При помощи наращивания можно создать эффект накрашенных ресниц, натуральных и густых.

Как проходит процедура: на специальный клей (кстати, существуют препараты с витаминами в составе) реснички приклеиваются к вашим собственным. Результат держится до четырех недель.

Но после процедуры есть ряд ограничений: нельзя спать лицом в подушку, использовать средства с маслами, тереть глаза, забывать о регулярной коррекции, так как такие реснички постепенно отваливаются.

Окрашивание ресниц

Эта процедура просто делает ресницы ярче, но не придает им объем, длину, не задает изгиб. Подходит тем, у кого от природы густые, но светлые ресницы. Тогда с утра не придется тратить время на макияж, достаточно будет подкрутить ресницы щипчиками.

Как проходит процедура: мастер подбирает необходимый вам оттенок, чтобы ресницы не выглядели слишком неестественно на фоне цвета волос и оттенка бровей. Далее процедура напоминает окрашивание волос. Мастер замешивает краску в емкости, кладет ватные диски на нижнее веко (чтобы защитить от попадания красителя кожу), наносит краситель специальной маленькой кисточкой на верхние и нижние ресницы одновременно (для этого вас попросят закрыть глаза). Краску оставляют на некоторое время. Затем смывают водой и удаляют ватные диски. Если краска попала на кожу, ее удалят специальным составом. Результат продержится от трех до четырех недель.

Кстати, одновременно с окрашиванием ресниц можно сделать и окрашивание бровей в тон.

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