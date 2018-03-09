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«Макияж под камуфляж»: как прошел женский конкурс в ракетных войсках
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«Макияж под камуфляж»: как прошел женский конкурс в ракетных войсках 

Sputnik Молдова 9 марта 2018
Фото: Sputnik Молдова
За титул самой привлекательной девушки в форме боролись 60 красавиц в погонах из разных уголков России. Профессиональный макияж стал одним из нормативов конкурса: участницы должны были нанести его всего за одну минуту.
По условиям смотра конкурсантки продемонстрировали навыки и умения в тактической, специальной, технической, огневой и физической подготовке, выполнить комплексные задачи с использованием учебно-боевой и специальной техники. Впервые в рамках конкурса прошли соревнования по армейскому биатлону и лыжным гонкам. Смотрите на видео, как проходил конкурс «макияж под камуфляж».
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