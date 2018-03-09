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Выигрыш 5,5 миллиона долларов в лотерее помог 57-летнему мужчине стать женщиной
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Выигрыш 5,5 миллиона долларов в лотерее помог 57-летнему мужчине стать женщиной 

Anews 9 марта 2018
Фото: Anews
По многочисленным фото Мелиссы заметно, как ее жизнь изменилась после того, как она выиграла в лотерею 5,5 миллиона долларов. Удивительно, но большую часть своего выигрыша трансгендер потратил на то, чтобы существенно преобразить свою внешность и стать более женственным.
И действительно, сравнив несколько фото, становится заметно, как сильно омолодилась Мелисса. По словам ее косметолога, даже он не ожидал подобного результата. В числе процедур, через которые прошел бывший мужчина, стали инъекции ботокса, удаление лишней кожи с лица, филлеры для губ, и огромное количество процедур для кожи, включая пилинги, маски и многое другое. Мелисса утверждает, что не намерена останавливаться на достигнутом и теперь ее внешний вид ей очень нравится. Доволен изменениями во внешнем виде Мелиссы и ее мужчина.
По его словам, теперь ее лицо имеет какую-то форму и не обвисает как раньше. В шутку Мелисса говорит, что полностью осчастливить ее может лишь пересадка головы. ​Сейчас в планах миллионерши сделать ринопластику и изменить зубы.
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