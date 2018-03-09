Американка потратила $12 тысяч ради внешности секс-куклы

31-летняя британка, воспитывающая двух детей, захотела стать похожей на секс-куклу после измены парня. Девушка потратила 12 тысяч долларов на пластические операции и не собирается на этом останавливаться.

Жительница Манчестера Синди Мур долгое время состояла в отношениях с одним парнем, от которого родила двух детей. За десятилетие совместной жизни она набрала в весе и сильно запустила себя, поэтому посчитала это причиной, из-за которой ее жених изменил ей. Мур отметила, что познакомилась с отцом своих детей в 19 лет, но с тех пор она набрала 45 килограммов. После предательства со стороны любимого человека Мур решила взять себя в руки и стать похожей на секс-куклу, чтобы снова быть довольной собой. Синди Мур села на диету и стала ходить в спортзал ежедневно, благодаря чему похудела на 30 кг. Однако даже такие результаты не были удовлетворительными для нее и женщина решила обратиться к пластической хирургии. В частности, она увеличила грудь, губы и нарастила волосы, а также планирует подтяжку живота и еще одну операцию на груди. Женщина отмечает, что пока не планирует пользоваться ботоксом, поскольку ее кожа еще выглядит молодо, но она стремиться еще сильнее похудеть. 6-летняя дочь Лейси и 8-летний Макс видят изменения своей матери и отмечают, что она стала намного привлекательнее. Синди Мур рассказывает, что ее дети сравнивают ее с куклой и она стремиться к еще большим преображениям. Кроме того, ее новая внешность помогает ей зарабатывать на жизнь и она получает деньги за интимные фотографии, которые продает в сети.]]>