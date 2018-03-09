«Макияж неудачный»: жена Никиты Преснякова Алена Краснова отметила 21-летие

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков в прошлом году с размахом сыграл свадьбу со своей избранницей Аленой Красновой . 8 марта она отмечала не только женский праздник, но и день рождения — красавице исполнился 21 год. Именинница показала, в каком виде предстала перед гостями, но далеко не все подписчики остались в восторге.

Юную Алену Краснову, которая в 2017-м связала себя узами брака с сыном певицы Кристины Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова , привыкли видеть в нежном образе. Ее хрупкая фигура у многих поклонников ассоциируется с макияжем в натуральных тонах. Но на 21-летие красавица решила сделать лицо еще более выразительным при помощи косметики. Многим поклонникам это не понравилось.

Краснова показала работу визажиста — на глазах были коричневые тени, такого же оттенка была выбрана помада. Не обошлось и без румян в тон. Подписчики отреагировали на фото Алены, часть из них посоветовала молодой девушке использовать более подходящие ей свежие цвета, например розовый: «Как вампирша». «Макияж неудачный, отвратительный даже. На вид лет 50-55». «Как зомби, а не жена артиста». «Розового блеска и туши на ресницах было бы достаточно».

«Это просто фото, вы очень красивая девочка». «На бабушку 60-летнюю похожа». «Отметила так отметила, что за мейк странный?» «К сожалению, этим макияжем вам прибавили не один десяток лет» «Вы на день рождения или на Хэллоуин? Прибавили нежной девушке лет 10 точно!» Алена Краснова не стала реагировать на критику, вместо чего добавила фотографии с самого праздника. На снимках радостная знаменитость запечатлена на вечеринке с воздушными шарами и тортом, который заботливо вынес ее муж — 26-летний Никита Пресняков. Можно заметить, что рядом с именинницей были близкие люди и она выглядела очень счастливой: «Мой лучший день рождения!», — указала виновница торжества.

Внешность Алены Красновой привлекает много внимания и любые эксперименты с ней становятся предметами обсуждения. На днях девушка показала лиловый оттенок волос, который сейчас в моде. Но в соцсетях раскритиковали его, заявив, что ранее так красили чернилами свои шевелюры только пенсионерки.