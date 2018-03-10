Ножом по возрасту: как актрисы избавляются от морщин ради работы

Чаще всего это происходит из-за того, что результат, как говорится, налицо. Сразу несколько актрис сделали признания, чтобы их опыт был примером, а в некоторых случаях уроком для женщин. Журнал «Телепрограмма» посчитал все их операции.

— Я делала блефаропластику, увеличивала губы с помощью инъекций коллагена, благодаря ботоксу изменила линию бровей. Странно, когда прелестные, любимые мною артистки врут с экрана, что они купили баночку крема, поэтому выглядят на 10 лет моложе… Операции я делала давно, сейчас не советую никому. Уход за кожей настолько продвинулся вперед, что в пластике нет необходимости. Но не вижу ничего зазорного в том, что пользовалась косметической хирургией. Если бы я не была актрисой, то сделала бы ровно половину из того, что сделала. Я не боюсь своего возраста, я его люблю и уважаю. Но если ничего не делать с внешностью, пора переходить на роли старушек.

Елене Прокловой 64 года. Она делает контурную пластику губ — инъекции, которые увеличивают объем губ и устраняют морщины. Эффект — год. За кожей следит с помощью косметолога.

— Конечно, я делала операции. А разве это не видно? Мне 57 лет, а как иначе? Пару раз ложилась в подмосковную клинику, где от лишнего веса избавляют при помощи голодания, кислородных коктейлей, массажей и душа Шарко.

2017 и 1999 год (справа). Фото: Persona Stars

Вера Сотникова подтягивала лицо, делала блефаропластику. Кроме того, актриса проходила новейшие косметологические процедуры. Так она испробовала на себе эффективность инъекций липолитика в бедра и ягодицы — врач обкалывал актрисе эти части тела. В результате этой процедуры происходит расщепление жира, как итог — бедра и ягодицы уменьшаются в объеме.

— У меня настолько изменилась лицо, что бессмысленно было скрывать что-то. Меня никто не узнавал. Я здоровалась, а меня не узнавали. Я потом уже стала говорить: «Здрасте, я Таня Догилева…» Подтяжку лица я сделала из профессиональных соображений. Возраста никогда не боялась, наверное, только красавицы боятся возраста, а я не считала себя красавицей, мне просто была нужна возможность поиграть еще десять лет роли, которые соответствовали внутреннему ощущению. Приехала делать глаза, а врач сказал, что сначала надо сделать круговую подтяжку, иначе глаза «не так сядут».

2017 и 1982 год (справа). Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета, globallookpress.com Сейчас Догилевой 61 год, а на операции она решилась сразу после 40 лет — спровоцировал хороший результат у коллеги. Татьяна в ужасе вспоминает пробуждение после наркоза — кровавые бинты и лицо, которое после подтяжки заживало почти два месяца. Но говорит, что привыкла к новому лицо и довольна им.

— Попросила убрать мимические морщины. В клинике мне подтянули кожу нитями, которые вживляют в кожу. Думала, что всего за тысячу долларов обрету красоту. Лицо обкололи обезболивающим и начали ставить нити. Несмотря на новокаин, боль была сильная. После этой процедуры щеки уехали вверх к глазам. Было впечатление, что я все время хочу рассмеяться. Врачи сказали, что это временное явление, и предложили сделать несколько инъекций препарата, который используют для рассасывания рубцов. После этих инъекций щеки вернулись на место, а через пару дней на месте щек у меня образовались вмятины. Я была в шоке, так как шли съемки сериала «Обреченная стать звездой». Но даже под слоем косметики все было заметно.