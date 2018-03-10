Фиалка, сахарная вата и не только: топ-8 идеальных ароматов на весну 

Shutterstock/vostock Аромат Aqua Motu Intense от Comptoir Sud Pacifique перенесет тебя на морской берег. В нем ты услышишь ноты бессмертника, аккорды моря и песка. А в шлейф аромата включены ноты морских водорослей. Цена — 9600 руб.пресс-служба Аромат Eau So Cute от Mary Kay вдохновлен веселой и жизнерадостной девушкой. В нем звучат ноты сладкого миндаля, апельсина, пиона и маргаритки. А базу аромата составляют теплые древесные ноты в сочетании с кремовыми мускусными отголосками. Цена — 1750 руб.пресс-служба Shutterstock/vostock Туалетная вода No Limits Woman от Bruno Banani — дерзкий, яркий и эффектный запах. Ноты малины, ванили, какао, пьянящего жасмина, спелых ягод черной смородины и свежего мандарина соединяются в по-настоящему соблазнительную композицию. Цена — 1024 руб.пресс-служба Туалетная вода Live Irresistible Blossom Crush от Givenchy — это свежий цветочный аромат. Необычное сочетание цветущего пиона и горечи какао-бобов превращает аромат в притягательный и действительно магический. Цена — 4310 руб.пресс-служба Shutterstock/vostock Парфюмерная вода Eve Alluring от Avon сочетает в себе цветочные, древесные и восточные ноты. Именно поэтому аромат получается таким чувственным и соблазнительным. Цена — 1145 руб.пресс-служба В парфюмерной воде Guilty Absolute Pour Femme от Gucci ты почувствуешь благоухание ежевики, растущей в диком лесу. Парфюмер смешал цветочные аккорды с бергамотом, пачулей и амброй. В результате получился мускусный аромат. Цена — 5249 руб. пресс-служба Shutterstock/vostock Парфюмерная вода Ma Vie от Hugo Boss нежная, но в то же время очень динамичная. Ты услышишь ноты кактуса, кедра, жасмина и розы. Цена — 4439 руб.пресс-служба Cвежий аромат Aqua De Loewe создан для активных людей. В нем звучат ноты мускуса, мха, черной смородины, кедра. Он напоминает глоток прохладной воды в жаркий день. Цена — 6299 руб. пресс-служба Shutterstock/vostock После зимы нам не хватает весенней свежести и цветочного аромата, поэтому хочется расстаться даже с самым любимым восточным парфюмом. Кто-то любит сладкие запахи, тогда стоит искать в составе ноты сладкой ваты, ванили, шоколада или карамели. В цветочных ароматах можно услышать нотки розы, лилии, жасмина. Также стоит обратить внимание на морские ароматы. Они идеальны для весны, когда до отпуска еще ждать и ждать, а почувствовать морской бриз можно уже сейчас. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Кристина Ящанина Фото: Shutterstock/Vostock, архивы пресс-служб