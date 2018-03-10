«С такими деньгами такое на голове»: Ким Кардашьян просят вернуть темный цвет волос

Небольшой рост, миндалевидные глаза, внушительных размеров пятая точка и длинные темные волосы давно стали «хитами» образа американской телезвезды Ким Кардашьян . Но женщины любят экспериментировать с внешностью и знаменитость — не исключение. Она недавно обесцветила шевелюру, после чего тонировала ее в розовый цвет, что в последнее время часто критикуют поклонники.

Ким Кардашьян любит примерять разные образы. Она может надеть, казалось бы, несочетаемые вещи, сделать вызывающий макияж, оголиться на публике и неожиданно сменить прическу. Но все же фанаты недоумевают, зачем 37-летней жгучей брюнетке нужно было становиться блондинкой.

Недавно Кардашьн высветлила свои от природы темные волосы. Ее примеру также последовала ее знаменитая мать Крис Дженнер . Но если эксперимент 62-летней женщины с короткими волосами большая часть поклонников назвала удачным, но ее дочку просят вернуть родной цвет шевелюры.

В последнее время волосы Ким выглядят неухоженно. Они длинные и тонкие, а от былой густоты и объема не осталось и следа, что сильно расстраивает фанатов. Кардашьян то и дело появляется на публике с отросшими темными корнями, цвет которых резко переходит в светлый, а на концах — в розовый.

Пользователи соцсетей призывают красавицу воспользоваться услугами стилиста: «Ким, срочно к парикмахеру!» «С такими деньгами и такой мрак на голове!» «Некрасиво, пора вернуть темный цвет волос!» «Кошмар, как будто сама красилась дешевой краской». «Очень некрасиво, звезда мирового масштаба и не может сделать красоту?» «Да, нет вкуса — ничего не поделаешь…»

Обычно Ким Кардашьян окружает армия бьюти-специалистов, которые «колдуют» над ее звездным телом. В прошлом месяце звезда реалити-шоу даже показала, как накладывали макияж на ее… попу, которая известна своими габаритами. Чтобы скрыть недостатки, в частности целлюлит, визажист использовал косметику, что удивило многих подписчиков селебрити.