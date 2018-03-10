8 лучших праймеров для лица

Кто-то думает, что покупка праймера — деньги на ветер, а кто-то не может нормально нанести макияж, когда этого средства нет под рукой. Что же на самом деле делают праймеры, можно ли без них обойтись и на какие стоит обратить свое внимание?

Для чего он нужен?

Многие путают праймер с обычным кремом для лица. Но это два абсолютно разных продукта. Праймер, как и крем, может обладать ухаживающими свойствами (увлажняющими, питательными, омолаживающими, противовоспалительными), но основное его действие — подготовить кожу к макияжу. С его помощью скрываются проблемные участки, выравнивается тон, устраняются несовершенства, матируется кожа, сужаются поры и даже заполняются морщинки. Благодаря хорошему праймеру макияж не течет и не скатывается на протяжении всего дня, даже если вы попадете под дождь, а на улице или в помещении будет невыносимо жарко. Однако, если неправильно выбрать основу или некорректно пользоваться ею, она будет скатываться, а косметика ляжет кусками, неравномерно. На самом деле праймера нужно совсем чуть-чуть, покрывать кожу он должен тонким невесомым слоем. Растушевывать средство рекомендуется не подушечками пальцев, а плотной кистью с густым ворсом, тогда никакие переходы точно не будут заметны на коже.

Точно так же, как и корректоры для лица, праймеры выпускаются в разной цветовой гамме. Например, желтый и розовый отлично скрывают темные круги под глазами; сиреневый и фиолетовый освежают цвет лица, устраняя землистость и следы усталости; оранжевым можно замазать синяки; белым и голубым — выбелить веснушки, пигментные пятна и просто осветлить кожу; зеленые праймеры предназначены для проблемной кожи — с их помощью маскируются воспаления, раздражения и покраснения.

В зависимости от консистенции праймера он также будет иметь свое действие и предназначаться для разной по структуре кожи. Твердая основа прекрасно скрывает постакне, рубцы, рытвины и шрамы. Гелеобразные средства хорошо сужают поры, поэтому идеально подойдут обладательницам пористой кожи. Праймер в виде плотного крема идеально маскирует покраснения, пигментацию и веснушки. Жидкие основы не устраняют дефекты, зато придают коже матовость и выравнивают тон. Имея несколько праймеров в своей косметичке, вы, подобно профессиональному визажисту, сможете создать идеальный макияж и справиться со всеми несовершенствами кожи.

Лучшие праймеры

Acti'Mine, Givenchy

Невесомая текстура праймера с легким эффектом шиммера освежает, питает и увлажняет кожу, а благодаря ультрафиолетовой защите SPF 15 можно не волноваться за фотостарение. Средство представлено в 6 различных оттенках, каждый из которых имеет свое предназначение. Milk освежает и осветляет; Strawberry придает здоровое сияние; Kiwi маскирует покраснения, купероз и акне; Plum нейтрализует желтизну кожи; Mango подходит для девушек со смуглой и загорелой кожей; Peach — универсальный праймер. Расход у каждой базы экономичный, поэтому ее хватит надолго.

Праймер Acti'Mine, Givenchy, оттенок Kiwi (2 570 руб.)

Angel Veil Skin, NYX Этот демократичный праймер подходит девушкам с нормальной и комбинированной кожей. Текстура шелковистая, практически невесомая. Праймер не забивает поры, матирует жирные участки, придает легкое сияние. За считаные секунды база преображает кожу, делая ее гладкой, ровной, здоровой. С помощью данного праймера хорошо выравнивается рельеф, заполняются мелкие морщинки, сужаются поры, устраняются следы усталости и появляется матовый тон. В результате вы получаете кожу с настоящим эффектом фотошопа, только мышкой орудовать не придется. Кстати, Angel Veil Skin прекрасно подходит для летнего периода: средство можно использовать в качестве основного средства для нормализации выработки кожного сала и устранения лоснистости.

Праймер Angel Veil Skin, NYX (1 200 руб.)

Photo Finish Mattify Primer Stick, Smashbox

Ультрасовременный праймер в стике с шелковистой текстурой легко наносится, обеспечивая идеально ровное покрытие и маскируя любые несовершенства кожи. Удобная упаковка и простой способ нанесения позволяют брать праймер с собой — его можно наносить поверх макияжа, мгновенно устраняя жирный блеск. Средство контролирует выработку кожного сала в течение 12 часов, при этом не вызывает ни сухости, ни шелушения, ни раздражения. Photo Finish Mattify Primer Stick распределяется по коже похлопывающими движениями пальцев, не забивает поры и довольно долго сохраняет совершенный макияж.

Праймер Photo Finish Mattify Primer Stick, Smashbox (2 990 руб.)

Vitamin Enriched Face Base, Bobbi Brown

Это не просто праймер — это выравнивающий крем для лица, который обладает лучшими свойствами базы и ухаживающего средства. Инновационная формула с маслом ши, витаминами B, C и E, экстрактами грейпфрута, моркови и герани обеспечивает длительное увлажнение, придает коже мягкость, упругость и свежесть. При ежедневном использовании крема-основы структура и внешний вид кожи значительно улучшаются, а мелкие морщинки разглаживаются. Кроме своих ухаживающих свойств, праймер идеально подготавливает лицо к макияжу, устраняя незначительные несовершенства внешности. Но для маскировки серьезных недостатков данный крем не подходит.

Праймер Vitamin Enriched Face Base, Bobbi Brown (4 520 руб.)

Pore Refining Primer, NARS

Идеальная база под макияж легкой текстуры, которая не просто маскирует, а избавляет от любых несовершенств. Праймер заметно сужает поры, впитывает излишки себума, регулируя появление жирного блеска, а также предотвращает образование акне и комедонов за счет входящих в состав средства антибактериальных ингредиентов. Pore Refining Primer выравнивает текстуру кожи, скрывает постакне и пятна, обеспечивает равномерное наложение тонального средства, придает коже матовость и сияние.

Праймер Pore Refining Primer, NARS (1 399 руб.)

Beauty Fresh Balm, Clarins

Нежирный и невесомый праймер действует моментально, стирает с лица все следы усталости и придает коже естественное сияние. После нанесения базы не ощущается эффекта пленки, морщинки как будто разглаживаются, кожа значительно подтягивается, и лицо выглядит отдохнувшим и помолодевшим. Входящие в состав средства экстракты оливы и риса глубоко проникают в эпидермис, увлажняя и успокаивая кожу. Стойкость макияжа благодаря Beauty Fresh Balm увеличивается почти в три раза. Единственное, праймер не подходит для жирной кожи, поскольку себум он не впитывает, а наоборот, усиливает его выделение.

Праймер Beauty Fresh Balm, Clarins (2 530 руб.)

Illuminating Primer, Tom Ford

Этот праймер лучший среди тех средств, что придают коже естественное сияние и свечение. Еще бы, ведь создатели бьюти-продукта вдохновились мерцанием лица в лучах солнца перед закатом. База обладает нежным персиковым цветом с жемчужными переливами и подходит абсолютно для всех типов кожи, плюс ко всему придает лицу красивый оттенок натурального загара. Благодаря светоотражающим частичкам праймер можно использовать не только под макияж, но и после его нанесения, экономя на хайлайтере. Бонус: база хорошо увлажняет кожу, устраняет шелушения, освежает тон и выравнивает рельеф. Из минусов — цена и ярко выраженный запах, который нравится далеко не всем.

Праймер Illuminating Primer, Tom Ford (цена по запросу)

Refining Makeup Primer, Shiseido

Идеальная во всех смыслах база под макияж, не имеющая запаха. Текстура кремовая, невесомая, не создает эффекта маски. Праймер выравнивает кожу, улучшает ее тон, сужает расширенные поры, заполняет мелкие морщинки. Кожа после нанесения средства выглядит здоровой, чистой, сияющей, увлажненной и ухоженной. Благодаря праймеру свежесть макияжа сохраняется на протяжении всего дня. Подходит для применения без последующего нанесения тонального средства.

Праймер Refining Makeup Primer, Shiseido (2 885 руб.)