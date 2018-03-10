Как распознать первые признаки старения

Думаете, раз вы все еще не напоминаете шарпея, годы вам нипочем? Не тут-то было. SNC ответственно заявляет: существует целое полчище неочевидных признаков старения. Учимся вычислять и вовремя обезвреживать непрошеных гостей.

Колени

Когда терзаешься выбором между мини и макси — и надеваешь брючки.

Ольга Лихолетова, массажист, косметолог, салон красоты «МильФей»:

«Чтобы вернуть коленкам моложавую «остроконечность», рекомендую курс на Endospheres — аппарате со специальной насадкой, внутри которой спрятаны сразу 50 вращающихся силиконовых сфер. Этот хитрый девайс успешно расправляется с жировыми отложениями над коленной чашечкой, что обычно не под силу «машинам красоты». Заодно уходят проблемы дряблости кожи и венозного застоя. Принцип действия основан на компрессии, которая дает мощнейший дренаж, с одной стороны, и на глубоких вибрациях, улучшающих микроциркуляцию крови, — с другой. Удобно, что при прохождении процедуры не требуется специальный костюм, поэтому косметологу видны зоны, которым необходима более интенсивная проработка. В отличие от других видов массажа, Endospheres не противопоказан при умеренном варикозном расширении вен. На выходе вы получаете не только четкие контуры тела, но и подтянутую кожу. Идеально в сочетании с салонным уходом по телу «Детокс и обновление» от SB-26, который расквитается с токсинами, прогонит лишнюю жидкость из тканей, улучшит лимфо— и кровоток и на удивление оперативно «слепит» изящный силуэт с выразительными изгибами».

Если регулярно «лакировать» салонные профуходы SB-26 одноименными средствами для домашнего использования, то тело мечты шустро превратится в тело реальности.

Кисти

Когда выпирающие вены и худосочного вида кисти мешают выгуливать правильные украшения от правильных парней.

«Кисти — коварная зона, требующая ювелирной работы. С годами из-за уменьшения жировой прослойки руки становятся синюшно-болезненными. Решение? Сочетание аппаратов с инъекциями — вот идеальный расклад. Из бьюти-агрегатов я голосую за Ulthera: сфокусированный ультразвук проникает на глубину 3 мм и «чинит» кожу изнутри. Не стоит списывать со счетов старую добрую биоревитализацию. Отлично работает дермальный филлер Radiess: он аккуратно камуфлирует вены, которые выдают возрастную кожу. На маникюре не отказывайтесь от парафинотерапии: она способствует созданию защитного слоя и придает коже рук желанную упругость».

Creme Mains «Жасмин-карите» от L'Occitane — находка для проповедующих принцип «наши руки не для скуки». Смягчает и защищает от вредоносных факторов окружающей среды.

Мышцы малого таза

Когда статус «горячей штучки» поменялся на «в активном поиске».

Наталья Романова , автор программы по тренировке мышц малого таза Pelvic Health:

«С годами эластичность и осознанное управление интимными мышцами теряется. Проявляются признаки опущения органов: даже если ничего тяжелее дамской сумочки вы в руках не держите, силу гравитации никто не отменял. Существует доказанная взаимосвязь между тургором кожи и степенью тренированности мышц тазового дна. В процессе уроков на аппарате Pelvic Fit активно вырабатываются коллаген и эластин, опущенные органы постепенно встают на место, выравнивается гормональный фон. Если к этому еще добавить и сексуальную состоятельность, вопрос необходимости таких занятий отпадает сам собой».

Прокачивать ту самую интересную мускулатуру по методике Pelvic Health теперь можно и в салоне Beauty Spa при спортклубе «World Class Олимпийский».

Пигментация

Когда лицо покрывается пятнышками, а далматинцы все чаще подбешивают.

Руперт Шмидт президент марки Biologique Recherche:

«С годами из-за гормонального дисбаланса и воздействия окружающей среды в коже нарушается синтез пигмента меланина. Как следствие — он начинает хаотично скапливаться, что приводит к появлению неэстетичных темных пятен. Новый P50 PIGM 400 от Biologique Recherche — это отшелушивающий осветляющий лосьон, который предназначен конкретно для тусклой кожи со следами гиперпигментации. Благодаря правильной пропорции мягких кислот в составе он восстанавливает нормальное состояние эпидермиса и регулирует «поведение» меланина. При регулярном использовании сияние кожи и ровный тон гарантированно возвращаются».

За шедевральными уходами для фарфоровой кожи при живом участии лосьона P50 PIGM 400 от Biologique Recherche ступайте в институт красоты Le Colon. Того стоит.