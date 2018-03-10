Шэрон Стоун не скрывает дряблый живот на пляже в Майами

А также хвастается помолвочным кольцом с огромным бриллиантов, и это в 59 лет!

Многие голливудские звезды делают все возможное, чтобы продлить свою молодость и красоту: решаются на пластические операции и всевозможные подтяжки, как Ким Бейсингер . Но есть те, кому это не надо, ведь они чувствует себя прекрасными и сексуальными с морщинами и неидельным телом. На днях папарацци застали 59-летнюю Шэрон Стоун Майами, где она отдыхает со своим 41-летнем бойфрендом, итальянцем Анджело Боффа. На всех снимках фотографов пара выглядит очень счастливой и влюбленной.

На фото видно, что не смотря на свою влюбленность, Шэрон не спешит заниматься своей фигурой и посещать тренировки, чтобы подтянуть кожу. Или же дряблый живот вовсе не смущает относительного молодого возлюбленного, у которого тоже нет кубиков пресса.

А вот кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце левой руки, напротив, повод для гордости. Видимо, чтобы получить предложение руки и сердца совсем не обязательно быть обладательницей идеального упругого тела, просто надо быть Шэрон Стоун.

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