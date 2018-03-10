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Агата Муцениеце показала, как выглядит по утрам
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Агата Муцениеце показала, как выглядит по утрам 

Russianshowbiz.info 10 марта 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Агата Муцениеце опубликовала в Инстаграме ироничное фото, показывающее, как на самом деле выглядит красавица по утрам.
Девушка пошутила на тему праздника «8 марта», когда многие женщины наряжаются, делают красивый макияж, чтобы выглядеть прекрасно. На фото Агата предстала перед читателями в простой розовой кофте, с растрепанными волосами и уставшим видом. «9 марта! Оно такое!» — прокомментировала снимок звезда.
Многие читательницы поблагодарили Агату за честность и признались, что по утрам они выглядят практически так же. Некоторые подписчики пошутили, что телеведущая слишком бурно праздновала 8 марта, как и многие девушки в России.
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