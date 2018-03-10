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«Ох эти розовые щечки!»: Альбина Джанабаева показалась без макияжа
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«Ох эти розовые щечки!»: Альбина Джанабаева показалась без макияжа 

Eva.ru 10 марта 2018
Фото: Eva.ru
Ничто человеческое знаменитостям, как известно, не чуждо, вот и 38-летняя артистка решила предстать перед интернет-публикой в натуральной красе. Женщина, как оказалось, любит совершать прогулки на воздухе, и на опубликованных из леса фотографиях ее можно увидеть без грамма косметики на лице.
Столичные морозы будут радовать любителей прогулок как минимум до конца марта, поэтому если вы еще не успели насладиться снежными прогулками — одевайтесь теплее и идите в парк. А если вам нужен пример, посмотрите на 38-летнюю Альбину Джанабаеву. Вооружившись всем необходимым, артистка вышла в лес, а своими впечатлениями от сказочной прогулки поделилась с подписчиками своей страницы в сети Инстаграм. «Прогулка в весеннем лесу, что может быть лучше? Тишина, морозец и только снег хрустит под ногами, заряжает».
Фанаты артистки были восхищены ее силой духа и тому, что в своем напряженном графике артистки, жены и мамы она находит время да подобных занятий. Но больше всего обитателей Инстаграма впечатлило лицо Альбины, на котором не было и грамма косметики. «Такая нежно-розовая (щёчки) …свежая и просто-классная…» «Ох эти розовые щечки! Красотка!» «Красивая и без макияжа! Наслаждайтесь и запоминайте эти моменты, кто знает какое лето будет» «Ноу-мэйкап Вам очень идет» «Красива и свежа как это утро!» «Вот никакой макияж не украсит лучше, чем отсутствие макияжа, раскрасневшиеся щёчки и улыбка! Так держать! Вы, кстати, очень хороши без косметики!» «Просто красавица»
У Альбины, видимо, очень доброжелательные подписчики, которые обожают ее в любом виде и статусе. Не всем звездам везет не попасть под лавину критики, выставляя напоказ свою естественность. Так, недавно досталось артистке Ольге Бузовой, которая опубликовала фото без грима. Пользователи интернета единогласно решили, что ей не стоит выходить на улицу без косметики.
Однако, следует признать, что и Альбина часто попадает под прицел недоброжелателей. В основном это касается ее совместных выходов в свет с супругом, певцом Валерием Меладзе. Тут женщине припоминают и ее статус разлучницы, и сравнивают с первой женой Валерия, а также детально рассматривают ее внешность. К примеру, недавно публика сошлась во мнении, что артистка стареет быстрее мужа.
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