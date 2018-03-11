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Мария Погребняк учит сыновей делать ей макияж и прическу
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Мария Погребняк учит сыновей делать ей макияж и прическу 

WMJ.ru 11 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Мария Погребняк опубликовала видео, в котором ее красят и причесывают ее сыновья-школьники. Мальчики щедро накрасили маме губы красной помадой, узнали от нее, что есть несколько оттенков теней, и запутались в ее длинных волосах. Сама Мария в шутку посоветовала запомнить лица ее сыновей и никогда не доверять им себя красить и причесывать. Не всем фолловером это видео показалось забавным. Некоторые посоветовали Марии родить девочку, а сыновей лучше учить «забивать гвозди»: «Вам девочеку нужно! Парни пусть гвозди забивают», «Это мальчики. Будущие мужчины», «Зачем мальчишкам это? Лучше к мужским занятиям подключать», «Зачееееем?! Мне кажется это уже слишком! Пусть каждый занимается своим делом! Вы не знаете как быть ближе с детям?! Жалко вас… (», «Заняться Вам, Машенька, видимо, нечем стало! Решили детишек своих подключить к своим глупостям! Мальчишки-то уже не маленькие, чтобы такой ерундой заниматься!». Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
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