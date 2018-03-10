«Ну куда такие опахала»: Елена Бушина показала наращенные ресницы

Бывшая участница «Дома-2», а теперь просто жена и мама двоих малышей Елена Бушина упорно работает над своей внешностью. Поклонники считают, что и без всяких ухищрений Елена просто красавица, но женщина все время находит, что в себе улучшить, Правда, результат не всегда радует ее фанатов.

Елена Бушина часто показывает своим поклонникам в социальных сетях результаты своих преображений: новую стрижку или цвет волос. В этот раз женщина отправилась наращивать ресницы и продемонстрировала фото из серии «до и после», чтобы более наглядно показать результат. Сама она, по ее словам, осталась очень довольна, а вот поклонники в своих мнениях разделились, впрочем, как всегда. В этот раз практически все сошлись на одном: в следующий раз Елене просто необходимо нарастить волосы — так ей идет конский хвост, с которым женщина, и так еще совсем молодая, выглядит еще моложе. А вот от качества новых ресниц многие остались не в восторге.

Некоторые сочли, что в естественном виде Елена гораздо красивее, а работа мастера, которую она так похвалила, оставляет желать лучшего, делая ресницы женщины неестественными и неаккуратными. А многие вообще не понимают, зачем подобное излишество в повседневной жизни. «Как на выход (разово), наверное да, но в жизни, это выглядит неестественно, театрально! Тем более вам очень мило со своими, что за дурацкая мода на все наращенное, накладное» «Не увидела я хорошего мастера » «Что то на 3D не похоже, лысые какие-то» «Ужасные ресницы, перебор. Разве такое еще актуально?» «Что-то тяп-ляп получилось за 1,5 часа» «А мне кажется, что как-то неравномерно сделано. Для новых, только сделанных ресниц странно смотрятся. Как будто вы уже пару недель с ними проходили и они повыпадали немного» «Для чего этот коровье-выразительный взгляд? Красива ведь и без этого!» «Лена, ну куда такие опахала, ну что за красоту вы тут видите?» Кроме всего прочего, поклонники считают, что Елена «переборщила» с губами и сделала неудачный татуаж, испортив их форму.

Впрочем, Бушиной не привыкать к критике со стороны пользователей сети. Очень часто ее критикуют не только за внешность, но и за макияж и образы, которые женщина выбирает для различных мероприятий. По мнению комментирующих, Елена пытается сочетать несочетаемое, и выглядит это нелепо, а выглядит она зачастую просто вульгарно.