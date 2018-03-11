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Правильный летний макияж
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Правильный летний макияж 

МедикФорум 11 марта 2018
Фото: МедикФорум
На первом месте в перечне важных правил стоит — мейкапа не должно быть много. Даже летом, когда хочется предстать во всей красе, не нужно делать акцент на ежедневном мейкапе.
Он должен быть не очень броским. Летом любой девушки уделяется повышенное внимание и если вы нанесете мейкап схожий с «боевой окраской», то все недочеты сразу будут обнаружены.
Косметологи рассказали сайту МедикФорум, что для летнего, ежедневного мейкапа лучше выбирать те цвета, которые более подходят именно вам. Но стоит отдать предпочтение более светлым тонам.
На летние время года лучше убрать из вашего набора цветов в мейкапе темные тона. Для лета отлично подходят более прохладные цвета и несомненно пастельный мейкап.
Такой стиль как вамп, вообще лучше не использовать в светлое время суток. Лучше стараться выглядеть более натуральной. Не стоит наносить много различной косметики, так как летом жарко и ваш мейкап может в любую минуту просто потечь. Именно поэтому летом стоит использовать водостойкую косметику-тушь, подводный карандаш и т. п.
Никогда не экономьте на дешевой косметике. Такой набор может содержать такие вещества, которые при жаркой погоде негативно влияют на кожу, а именно — закупоривают кожные поры, делают кожу более жирной и засаленной.
Использование тонального крема летом, может привести к тому, что ваша кожа на солнце приобретет слегка синеватый оттенок. Заменить его можно рассыпчатой, обезжиренной пудрой.
Летом стоит отказаться от яркой помады, не говоря уже о контуре. Для губ летом лучше всего подойдет обычный блеск.
С особым вниманием отнеситесь к косметике, которую вы наносите непосредственно на лицо.
В жаркую погоду на лице образуется «коктейль», в состав которого входит пот, пыль, жировые выделения, и конечно составные вашего мейкапа. Поэтому как можно чаще проводите чистку лица, не стоит погружаться в сон предварительно не смыв тени и помаду.
Летом вашей коже просто необходим крем защищающий от вредного ультрафиолета. Берите от лета все плюсы. Употребляйте в пищу как можно больше свежих фруктов и овощей. Также хороший эффект дадут маски из огурца или ягод.
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