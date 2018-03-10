Полюбили спорт? Ким Кардашьян с сестрами сходила на баскетбол!

Сегодня семейство Кардашьян-Дженнер в лице Ким (37), Кортни (38) и Кендалл (22) отправилось на баскетбольный матч с друзьями. На игру звезды даже взяли детей: Норт (4) и Пенелопу (5).

https://www.youtube.com/watch?v=2z8HVKAPN4A

Фото смотри здесь.

Кажется, они всерьез увлеклись спортом, иначе как объяснить то, что всей семьей они уже несколько раз играли в софтбол, а теперь сходили на матч.

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Активные сестрички.

Заметим, что на последних снимках Кардашьян выглядит заметно светлее. Сейчас у нее нежно-розовый оттенок волос. При этом Ким намекнула на скорую смену цвета волос. Вчера телезвезда выложила фото в свой Instagram и написала: «Я буду скучать по розовому». Поклонники Кимусика начали гадать, как изменится их любимица.

Gonna miss the pink 💞🍬👛🌸🍭🎀

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Мар 9, 2018 в 7:44 PST А вот мужа Ким Канье (40) все устраивает. Он, видимо, настолько вдохновился образом жены, что и сам покрасился в розовый. Оказалось, что рэпер со своими друзьями поехал на покататься на лыжах, а там его атаковали фанаты. Один из счастливчиков выложил фото Канье со своей дочерью в Instagram и написал: «Да, это только что произошло. Yeezy был таким джентльменом во время нашей короткой беседы и был настолько добр, что разрешил мне его сфотографировать. Да, я использовал Харлоу как предлог, но я сразу сказал, что это фото больше для меня, потому что он много значит для меня. Надеюсь, она оценит это, когда станет старше». И на фото, собственно, мистер Уэст с розовой шевелюрой.

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