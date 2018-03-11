Девять классных бьюти-новинок, которые пригодятся вам этой весной

Маска-коктейль «Сияние и детокс» Dr. Jart+

Маска-альгинатный коктейль «Сияние и детокс» Dr. Jart+ в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 728 руб. Компоненты маски нужно смешать в стакане и потрясти его как шейкер — получится витаминный коктейль для лица. Облепиха, грейпфрут и мощный антиоксидант глутатион за 15 минут делают цвет лица ровным, а кожу — сияющей.

Крем для лица и области вокруг глаз Capture Youth Dior

Крем для лица и области вокруг глаз Capture Youth Dior в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 5 276 руб. Этот крем предотвращает появление морщинок на лице и вокруг глаз. Он насыщен экстрактом флорентийского ириса, который стимулирует омолаживающие процессы в коже и делает ее гладкой и упругой.

Гель-масло для умывания Lumiere Essentielle Darphin

Гель-масло для сияния кожи Lumiere Essentielle Darphin в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 1 635 руб. При нанесении на кожу гель превращается в масло и до капли растворяет макияж и удаляет загрязнения. Гиалуроновая кислота, витамин Е и семь эфирных масел наполняют кожу влагой и сиянием и превращают умывание в ароматную спа-процедуру.

Увлажняющая маска Mineral Mud Masks Ahava

Увлажняющая маска, придающая сияние Mineral Mud Masks Ahava в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 1 755 руб. Маска на основе грязи Мертвого моря насыщает кожу всеми необходимыми микроэлементами. За 10 минут обеспечивает пять бьюти-эффектов: очищает, выводит токсины, увлажняет, осветляет и возвращает лицу сияние.

Капли красоты для лица BB-Drops Erborian

Капли красоты для лица BB-Drops Erborian в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 2 792 руб. Капли красоты решают две проблемы разом. Экстракт женьшеня усиливает действие любого дневного крема, а универсальный бежевый оттенок моментально улучшает цвет лица. Отличный вариант для тех, кто не любит краситься: мелкие несовершенства замаскированы, поры сглажены, кожа выглядит гладкой и сияющей.

Очищающая тканевая маска Bubblesheet GlamGlow

Очищающая тканевая маска для лица Bubblesheet GlamGlow в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 600 руб. Это тканевая маска с сюрпризом: при нанесении на лицо она начинает обильно пениться. Микропузырьки приятно покалывают и массируют кожу, насыщают ее кислородом и выталкивают загрязнения из пор. Через три минуты нужно снять маску и помассировать ею лицо для эффекта пилинга, а затем умыться.

Увлажняющая маска для кожи вокруг глаз Hydra-Essentiel Clarins

Увлажняющая маска для кожи вокруг глаз Hydra-Essentiel Clarins в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 2 288 руб. Кремово-гелевая маска буквально стирает следы усталости вокруг глаз. Конский каштан и красная водоросль сокращают темные круги, а киноа и каланхоэ разглаживают морщинки, вызванные обезвоживанием. И все это за 10 минут.

Антиоксидантная сыворотка для лица Skin Oxygen Biotherm

Антиоксидантная сыворотка для лица Skin Oxygen Biotherm в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 3 191 руб. Для хорошего цвета лица нужен свежий воздух. Когда нет времени на прогулки, используйте антиоксидантную сыворотку с экстрактом водорослей. Она день за днем регенерирует кожу и насыщает ее кислородом.

Масло-сыворотка для лица Oil-Absolute Filorga

Антивозрастное масло-сыворотка Oil-Absolute Filorga в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 7 994 руб. Сыворотка насыщена омолаживающими компонентами: гексапептидом, полифенолами, маслами камелии, бурити, жожоба, абрикоса и экстрактом амбры. Они прицельно бьют по морщинам, пигментным пятнам и провисшему овалу лица. Результат будет виден уже через 30 дней. Все об уходе за кожей:

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