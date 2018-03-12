Кайли Дженнер увеличила губы после рождения дочери? Новые доказательства!

В субботу Хлои Кардашьян (33) собрала друзей и родных на вечеринку в честь будущей наследницы (через месяц у Хлои родится дочь). Там была замечена и новоиспеченная мама Кайли Дженнер (20).

На фото с вечеринки Кайли одета в шелковый халат, но внимание поклонников привлек не наряд, а пухлые губы девушки.

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Одна из гостей, Бриель Бирман (21), звезда реалити-шоу, поделилась в своем Instagram фото с Кайли, и губы у обеих девушек кажутся и вправду слишком пухлыми. Не значит ли это, что Кайли снова начала делать инъекции? Напомним, 1 февраля Кайли Дженнер родила своему бойфренду Трэвису Скотту (25) девочку, которую они назвали Сторми. На время беременности младшая Кардашьян сделала перерыв в уколах. «Кайли бы никогда не сделала ничего, что поставило бы ребенка под угрозу», — заявил источник изданию Hollywoodlife.

https://youtu.be/BhIEIO0vaBE

Но, кажется, теперь можно вернуться к любимым процедурам! Кайли, кстати, не скрывает, что часто обращается к хирургам и косметологам. Впервые она увеличила губы, когда была подростком. «Мне было 15, и я очень комплексовала по поводу своих губ», — призналась звезда в сентябре прошлого года в своем шоу LifeofKylie, — «У меня были очень маленькие губы. Когда я впервые поцеловалась с парнем, он сказал мне: „Я не думал, что ты будешь так хорошо целоваться, ведь у тебя очень маленькие губы“.

А тебе нравится до или после?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kajli-dzhenner-uvelichila-guby-posle-rozhdeniya-docheri-novye-dokazatelstva/