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6 самых сексуальных образов Дженнифер Лоуренс
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6 самых сексуальных образов Дженнифер Лоуренс 

Fraufluger.ru 11 марта 2018
Фото: Fraufluger.ru
Сегодня о Дженнифер Лоуренс не пишет только ленивый. Но поводов писать о ней превеликое множество. Актриса делает откровенные признания, выходит на ковровые дорожки в откровенных нарядах, гуляет подвыпившая по стульям на значимых мероприятиях.6 самых сексуальных образов Дженнифер ЛоуренсНа днях актриса призналась в том, что она страдает гермофобией, и поэтому давно не занималась сексом, и в целом, боится его. Она считает, что секс может преподнести неожиданный сюрприз, в виде какой-либо болезни — пишет The Sun. Однако, Дженнифер совершенно не чуждо желание выглядеть сексуально, что подтверждают ее выходы на ковровые дорожки. Так, для премьеры фильма «Красный воробей» актриса выбрала блестящее платье Dior с глубоким декольте.
А на премьере этого же фильма в Нью-Йорке Дженифер выбрала более дерзкий наряд от Dior, черное платье с полупрозрачным верхом. Образ сдержанный, но при этом яркий и запоминающийся.
Черное платье от модного дома Versace только подтверждает любовь актрисы к глубоким декольте. Черное платье с высоким разрезом и открытой грудью практически заявляет о секусальности его обладательницы.
У Дженифер много талантов, один из них — умело носить самые откровенные наряды. Платье Atelier Versace на лондонской премьере фильма «Мама!» тому подтверждение.
На Венецианском кинофестивале Лоуренс блистала в платье Dior, с многослойной пышной юбкой и глубоким вырезом. Платье, если судить по пристрастиям Лоуренс, очень скромное, однако образ актрисы все же, довольно соблазнительный.
На премии Brittania Awards в Беверли-Хиллз Дженнифер появилась на ковровой дорожке в  платье Elie Saab из блестящей струящейся ткани, с необычным вырезом декольте, подчеркнув талию ремнем розового оттенка.
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