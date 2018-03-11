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Мадонна и Ким Кардашьян встретились и сделали совместные снимки
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Мадонна и Ким Кардашьян встретились и сделали совместные снимки 

13 Новостей.ru 11 марта 2018
Фото: 13 Новостей.ru
Мадонна пригласила знаменитую красавицу Ким с армянскими корнями на презентацию линии косметики певицы под маркой «MDNA». Мероприятие прошло Беверли-Хиллз и в нём приняло участие много знаменитостей, а Кардашьян и Мадонна сделали совместные снимки, которые очень понравились многим поклонникам обеих женщин. Стоит отметить, что у Ким есть и своя линия модной косметики, поэтому обе знаменитости нашли о чём поговорить. Да и кроме косметики и моды, обе женщины являются довольно разносторонними и творческими и многие хотели бы увидеть их дуэт, правда с голосом у Кардашьян не очень хорошо, она уже пробовала петь, но ей посоветовали заниматься другими направлениями. Любите интересные новости? Следите за нашими обновлениями!
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