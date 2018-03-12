Как выглядела Пенелопа Крус на премьере фильма «Эскобар»

Легкая укладка или крупные локоны? Smokey eyes или красные губы? Рассказываем про бьюти-образ актрисы.

В новом фильме Фернандо Леона де Арона Пенелопа сыграла главную роль вместе со своим мужем Хавьерем Бардемом, который выступил и продюсером кинокартины. На премьеру Пенелопа сделала укладку с легкими волнами, которые обрамляли острый овал ее лица. Макияж актрисы был выполнен с акцентом на глаза и подведенной нижней слизистой. Пенелопа подчеркнула скулы и естественную сияющую кожу и нанесла на губы нюдовый блеск естественного оттенка.

А вам нравится такой образ актрисы?

Источник фото: Justjaed; @penelopecruzoficial