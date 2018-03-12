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Как выглядела Пенелопа Крус на премьере фильма «Эскобар»
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Как выглядела Пенелопа Крус на премьере фильма «Эскобар» 

BeautyHack.ru 12 марта 2018
Фото: BeautyHack.ru
Легкая укладка или крупные локоны? Smokey eyes или красные губы? Рассказываем про бьюти-образ актрисы.
В новом фильме Фернандо Леона де Арона Пенелопа сыграла главную роль вместе со своим мужем Хавьерем Бардемом, который выступил и продюсером кинокартины. На премьеру Пенелопа сделала укладку с легкими волнами, которые обрамляли острый овал ее лица. Макияж актрисы был выполнен с акцентом на глаза и подведенной нижней слизистой. Пенелопа подчеркнула скулы и естественную сияющую кожу и нанесла на губы нюдовый блеск естественного оттенка.
А вам нравится такой образ актрисы?
Источник фото: Justjaed; @penelopecruzoficial
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