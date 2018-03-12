Nars представили новые оттенки помады Audacious

Nars выпустили эксклюзивную весенне-летнюю серию помад Audacious Pop Collection, куда вошли шесть новых оттенков. Среди них — элегантный коралловый, персиковый, нежно-розовый и ярко-оранжевый.

Благодаря новой формуле, помада Audacious Lipstick смягчает и питает кожу губ, предохраняя её от обветривания и шелушения. Помада обладает кремовой текстурой, легко наносится и держится в течение длительного времени, не растекаясь.

На данный момент коллекция создана специально для Японии, где ее можно будет приобрести с 20 апреля. Поступит ли Audacious Pop Collection в международную продажу пока не сообщается.