5 способов чувствовать себя уверенно без макияжа

Мода на естественный образ упрощает нам жизнь. Она избавляет от сложного макияжа и выдвигает на первый план твои собственные данные, а не умение пользоваться декоративной косметикой. Однако далеко не каждая из нас, проснувшись, чувствует себя Верой Брежневой , поэтому быть уверенной в себе без макияжа не так-то просто. Секрет натуральной красоты не столько в хороших генах, сколько в умении правильно расставлять акценты. Мы расскажем, на какие составляющие внешнего образа сделать упор, чтобы безупречно выглядеть без яркого макияжа.

1. Инвестируй в здоровую кожу

Здоровая, сияющая кожа важнее идеальных пропорций лица, так что регулярному тщательному уходу стоит уделить особое внимание. В твой привычный ритуал должно входить очищение, тонизирование, увлажнение и питание кожи. Используй пару раз в неделю эксфолиант для отшелушивания проблемных зон. Кроме того, включи в уход за кожей сыворотки с витаминами А, Е и С и с молочными кислотами. Мало кто может похвастаться идеальной кожей, поэтому средства от несовершенств должны быть под рукой на случай возникновения акне. Независимо от времени года, не забывай пользоваться кремами с солнцезащитным фильтром. Считай, что это твой эликсир пусть и не вечной, но все-таки молодости. Тебе понадобится: Очищающий крем The Face Shop Крем для лица Vprove Маска для лица The Saem

2. Блестящие волосы — лучшая укладка

Легкая волна вместо сложных причесок — абсолютный тренд. Очаровательная небрежность должна чувствоваться во всем образе. Ты больше будешь похожа на элегантную голливудскую диву с простым хвостом, нежели с многоступенчатой укладкой. Все, что нужно — это чистые, ухоженные, блестящие волосы. Девушки наконец-то не боятся отходить от стереотипа, что длинные волосы — необходимый признак женственности, и пробовать андрогинные стрижки. Если ты к ним еще не готова, придется тщательно поработать над питанием и защитой. После мытья волос используй спрей-блеск. Он защитит от теплового воздействия и придаст здоровое мерцание. Один-два раза в неделю устраивай волосам комплексную спа-процедуру с питательной маской. Не забывай вовремя подстригать секущиеся концы. Нет смысла беречь длину на поврежденных волосах. Пусть они будут на несколько сантиметров короче, но здоровее. Что понадобится: Шампунь L'oreal professionnel Absolute repair Маска для волос Kerastase masque Densite Термозащитный спрей-блеск Flat Iron Tigi

3. Аккуратные ногти всегда в тренде

Принцип естественности коснулся и маникюра, однако здесь по-прежнему нет места небрежности. Для повседневного образа подойдут однородные цвета, преимущественно пастельных оттенков. Ты можешь вообще отказаться от лака, но пренебрегать уходом — дурной тон. Короткие, тщательно отполированные ногти с необрезным маникюром — просто, стильно и очень женственно. Если нюдовый образ кажется тебе однообразным, посмотри дизайн ногтей, который предлагают профессионалы московской сети салонов NailMaker Bar. Объемные узоры, жемчужные втирки, благородный мраморный и, конечно же, популярный глиттер для вечернего нейл-арта. Специалисты NailMaker Bar каждый день ждут тебя с новыми стильными идеями, свежесваренным кофе, угощениями и шампанским. Тебе понадобится: Записаться на маникюр

4. Акцентируй внимание на бровях

Широкие брови естественной формы хорошо смотрятся не только в фильме «Завтрак у Тиффани», но и в реальной жизни. Яркие контрастные тона уступили место натуральному оттенку в цвет корней волос. Не обязательно сильно заигрывать с моделированием. Достаточно подобрать форму, подходящую для твоего типа лица. Прямые длинные брови зрительно укорачивают лицо, а изогнутые, наоборот, удлиняют. Не перестарайся с изломом брови: мало кому идет вечно удивленное лицо. Для нюдового образа достаточно заполнить пробелы брови пудровым лайнером и зафиксировать гелем. Что понадобится: Гель для бровей Lashfood Пудровый лайнер Sephora collection

5. Навязчивый парфюм — это дурной тон Красноречивей макияжа и прически о твоей ухоженности заявляет приятный аромат. У духов и парфюмированной воды довольно плотный и стойкий запах, что не всегда актуально для утреннего или повседневного образа. К тому же это недешевое удовольствие, поэтому трудно позволить себе большое разнообразие. Туалетная вода или спрей для тела создает легкий, обволакивающий, едва уловимый аромат. Он быстрее испаряется, поэтому после работы или прогулки можешь сразу использовать духи без риска неудачно смешать запахи. Для зимне-весеннего сезона хорошо подойдет бодрящий цитрусовый аромат со сладкой ванильной нотой или цветочный запах. Что понадобится: Набор парфюма для тела Live Colorfully Тренды в макияже меняются из сезона в сезон, но естественную красоту поддерживать куда сложнее, чем следовать моде. Благодаря здоровым привычкам, правильному базовому уходу и хорошо проработанным деталям, тебя невозможно будет застигнуть врасплох.