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Как Дженнифер Гарнер искала свое идеальное платье на Оскар
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Как Дженнифер Гарнер искала свое идеальное платье на Оскар 

Eva.ru 12 марта 2018
Фото: Eva.ru
Актриса Дженнифер Гарнер уже много лет появляется на красных дорожках Оскара, но именно в этом году ей удалось всех поразить своей красотой. Мы посмотрели, как менялся стиль актрисы из года в год.
Многие назвали Дженнифер Гарнер главной звездой 90-й кинопремии «Оскар»: актриса появилась перед публикой в роскошном синем платье бренда Atelier Versace.
В 2016 году Дженнифер также попала в списки самых красивых и стильных звезд Оскара. Тогда она остановила свой выбор на черном платье с глубоким декольте от Valentino. Но не всегда актриса удостаивалась таких похвал. Хотя женщина выходит в свет давным-давно, в молодости ее вкус многие ставили под сомнение. Только недавно Дженнифер поняла, что идеально на ее фигуре смотрятся платья с асимметричным кроем и бретелькой на одно плечо.
В 2014 году Дженнифер тоже неплохо выглядела, но не выделялась: многие в тот вечер предпочли наряды пудрового цвета. Вот и платье актрисы от Oscar de la Renta слилось с десятком других подобных. Раскритиковали звезду и за безвкусные туфли на высоком каблуке.
До этого же у Дженнифер были сплошные модные промахи. Актриса выбирала платья с открытыми плечами, хотя они у нее достаточно широкие.
А на заре своей карьеры и вовсе предпочитала наряды в стиле принцесс и афинских богинь.
Премия «Оскар» считается самой значимой в кинематографе. Десятилетиями трансляция данного события приковывает внимание миллионов зрителей у телеэкранов. Но рейтинг последней церемонии оказался самым низким в ее истории, что многие посчитали закономерным.
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