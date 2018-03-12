Ещё
5 бьюти-лайфхаков от парижских модниц
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 бьюти-лайфхаков от парижских модниц 

Клео.Ру 12 марта 2018
Фото: Клео.Ру
Французские модницы прекрасно знают, как важно следить за состоянием кожи и волос. Но, как выясняется, вовсе не все тратят тысячи евро на средства по уходу за собой. Некоторые известные девушки предпочитают простые и доступные методы. И они не прочь поделиться своими бьюти-лайфхаками.
Модель Камил Роу (Camille Rowe) — фанатка авокадо. «Я ем авокадо каждый день. А еще наношу его на волосы и кожу лица».
Публикация от Céline Delaugère (@celinedeldel)
Ноя 22, 2017 в 8:13 PST  Модель Селин Деложер (Céline Delaugère) обязательно включает в привычный бьюти-режим витамин Е, «здоровый сон, большое количество воды и солнце».
Публикация от MARINE DELEEUW (@marine_deleeuw)
Ноя 19, 2017 в 7:13 PST  Марин Делю (Marine Deleeuw) предпочитает домашнюю «криотерапию». «Каждое утро умываюсь холодной водой и наношу увлажняющее средство от Caudalie с санблоком для защиты кожи. Затем маскирую консилером прыщики и все!»
Продюсер, модель, диджей, актриса и писательница Каролин де Мегре (Caroline de Maigret) не представляет нормальной жизни без увлажняющих средств Lancome. «Я наношу их на кожу во время перелетов и никогда не забываю про бальзам для губ».
Модный блогер Камиль Шарьер (Camille Charrière), сотрудничающая с Net-A-Porter и Matchesfashion.com, считает, что в холодные месяцы важно не забывать об увлажнении кожи и следить за состоянием волос. «Временами я отправляюсь спать, нанеся маску на волосы. А еще я стараюсь как можно реже делать макияж».
Источник фото: Globallookpress.com
Клео.Ру: последние новости
Этуш обалдел, узнав о рождении дочери Виторгана Кейт Бланшетт решилась на причудливую процедуру Как наполнить дом ароматами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность24
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение