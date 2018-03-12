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Тренд из Instagram: пастельный боди-арт
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Тренд из Instagram: пастельный боди-арт 

SNCmedia.ru 12 марта 2018
Фото: SNCmedia.ru
Кому вообще нужны холсты, если можно рисовать сразу на своей коже?
Художница из Instagram Noor Adwan (@artsypeach) — новое вдохновение пользователей соцсети. Девушка рисует (все-таки пишет) картины прямо на своей коже и выкладывает свои шедевры в Instagram. Живопись Noor гипнотизируют и выглядит как настоящая релакс-терапия от всех забот и проблем.
На бедрах девушки отлично смотрятся как абстрактные зарисовки, так и известные шедевры авторства Ван Гога и Эдварада Мунка. На выходе получается ну очень симпатичный пастельный боди-арт, хотя здесь можно искрометно пошутить и назвать это постельным боди-артом — судя по фото, все свои творения художница создает прямо в своей кровати.
Так что, если в следующий раз вам с подругой нечем будет заняться длинными выходными — доставайте кисти и устраивайте себе настоящую арт-терапию.
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