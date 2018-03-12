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Пьяные дамы разделись на сцене клуба ради пластики губ
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Пьяные дамы разделись на сцене клуба ради пластики губ 

Дни.ру 12 марта 2018
Фото: Дни.ру
Стыд и срам: в Сеть попало видео, на котором две жительницы Каменска-Шахтинского оголятся перед толпой на сцене ночного заведения. На такую откровенность они пошли ради приза — операции по увеличению губ.
В комментариях шутят, что раскрепоститься перед конкурсом девушкам помог бонус от бармена в честь 8 Марта — «коктейльный безлимит для дам». Действительно, барышни без тени смущения стягивают откровенные платьица со своих голых поп. Кто в итоге получил приз и по каким критериям выбирали победительницу осталось за кадром.
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