Пьяные дамы разделись на сцене клуба ради пластики губ

Стыд и срам: в Сеть попало видео, на котором две жительницы Каменска-Шахтинского оголятся перед толпой на сцене ночного заведения. На такую откровенность они пошли ради приза — операции по увеличению губ.

В комментариях шутят, что раскрепоститься перед конкурсом девушкам помог бонус от бармена в честь 8 Марта — «коктейльный безлимит для дам». Действительно, барышни без тени смущения стягивают откровенные платьица со своих голых поп. Кто в итоге получил приз и по каким критериям выбирали победительницу осталось за кадром.