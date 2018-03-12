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Ким Кардашьян возненавидели за выжигание логотипа Louis Vuitton на живой змее
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Ким Кардашьян возненавидели за выжигание логотипа Louis Vuitton на живой змее 

Lenta.ru 12 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Американская телезвезда Ким Кардашьян, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», выложила в своем в Instagram фото живой змеи, на коже которой изображены логотипы дома Louis Vuitton.
Фото с подписью Little Louis («Крошка Луи») собрало более 2,4 миллионов лайков и более 34 тысяч комментариев. Большинство пользователей осудило Кардашьян за жестокое обращение с рептилией, предположив, что логотип был выжжен на коже. Они предложили пригласить в комментарии представителей зоозащитников из организации PETA. Однако некоторые посетители выразили свой восторг: так, русскоязычная пользовательница _magomadovaaa.3_ написала: «Ооо какая красота».
Некоторые посетители аккаунта, впрочем, отметили, что снимок напоминает фотомонтаж или кадр, обработанный в Photoshop.
Другие пользователи указали, что рука, держащая змею, не может принадлежать Ким Кардашьян. Например, пользователь timilly06 написал, что «цвет кожи слишком светлый для нее». Также пользователи отметили, что Ким не могла разместить фото своих рук без маникюра.
В марте 2018 года Ким Кардашьян выложила на своей странице в Instagram несколько фотографий из поездки в Японию. На одном из снимков она позировала топлес. Это фото за несколько часов набрало почти 2,5 миллиона лайков и десятки тысяч комментариев. На фотографии 37-летняя Кардашьян позирует во время ужина. Левую грудь она прикрывает черной миской с лапшой, а правую — прядью волос.
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