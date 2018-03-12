Да будет свет: 5 гель-лаков, которым не нужна лампа

Новый маникюрный тренд: гель-лаки, которые сушатся при дневном свете. Обещание производителей: до десяти дней стойкости, идеальный глянцевый блеск. Редакторы BeautyHack протестировали покрытия с эффектом геля без УФ-лампы и делятся своими открытиями.

Первопроходцы

Впервые гель-лаки, не требующие лампы, появились у Sallly Hansen, белорусского производителя Divage, Avon. Чуть позже тренд подхватили и другие бренды. Неудивительно! Такой вид покрытия не требует спиливания верхнего слоя, менее травматично для ногтевой пластины и легко наносится в домашних условиях.

Своей прочностью гель-лаки обязаны составу — в них содержится олигомер (сложная молекула с большим количеством звеньев), полимеризующаяся под действием УФ-лучей.

В покрытия, предназначенных для домашнего использования они тоже есть. Производители также добавляют фотоиницатор — вещество, благодаря которому лаки твердеют при незначительной «дозе» ультоафиолета.

Правила без исключения

При нанесении покрытий, не требующих сушки, важно соблюдать некоторые правила, иначе о стойкости можно забыть.

Для начала ногтевую пластину нужно обезжирить, чтобы обеспечить хорошую сцепку с гель-лаком.

Такой тип покрытия хорошо растягивается — на кисточке необходимо оставлять совсем чуть-чуть, чтобы успело хорошо просохнуть, не оставив верхнего липкого слоя.

Чтобы добиться насыщенного оттенка, достаточно двух слоев — чем больше вы нанесете, тем быстрее покрытие придется обновить.

Использовать закрепители после нанесения нет необходимости — в составе есть все необходимое, чтобы гель-лак продержался минимум неделю.

Лак Lasting color gel, Pupa

Эта «малютка» в цветных баночках творит чудеса: для создания эффекта «только что из салона» нужно 15 минут. У лака густая, гелевая тексутра, при этом он легко распределяется — без неровностей и подтеков. После нанесения и высыхания кажется, что на ногтевой пластине цветная стеклянная мозаика.

Кисть средней жесткости эластичная и функциональная — хорошо скользит, прорабатывая труднодоступные участки. В линейке Lasting color gel широкая цветовая гамма: от классического красного, до модного оливкового. Эта палочка-выручалочка должна быть в косметичке.

Цена: 210 руб.

Гель-лак без сушки Limoni

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андрееева

Положительные отзывы на эти гель-лаки можно найти на страницах практически всех популярных нейл-блогеров. Они отлично ложатся, быстро сохнут — не более десяти минут, обеспечивают влажный, глянцевый блеск. Снимается гель-лак обычной жидкостью без содержания ацетона. Секрет эффекта как у обычного полимеризующегося покрытия производитель предпочел не раскрывать, сохранив коммерческую тайну.

Цена: около 600 руб.

Гель-лак Miracle Gel, Sally Hansen

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

В линейке Sally Hansen представлено шесть ярких оттенков: то, что нужно для весны, которая вот-вот вступит в свои законные права. Олигомер и фотоинициатор гель-лака Miracle Gel полимеризуются под действием солнечного света. Покрытие носится больше недели — по стойкости даст фору многим лакам. Наносится без использования базы на обезжиренный ноготь — быстро и просто. Гель реализуется в комплекте с топом, обеспечивающий глянцевый блеск.

Цена: 489 руб.

Гель-лак для ногтей Nail Atelier, Vivienne Sabo

Vivienne Sabo — бренд, умеющий удивлять. С гель-лаком ему тоже это удалось — отлично ложится (никаких шероховатостей и пузырьков), хорошо смотрится на ногтях — от классического покрытия, требующего сушки в лампе, практически не отличишь. У средства удобная кисть, прокрашивающая за один раз достаточно большую площадь. А в оттенки не возможно не влюбиться — в линейке есть цвета на любые случаи жизни.

Цена: 209 руб.

Лак для ногтей Vinylux, CND Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Бренд CND в представлении не нуждается — с ним знакомы все бьюти-голики, ценящие качественный уход и безупречные покрытия. Представлен во многих салонах. Vinylux — одно из самых стойких покрытий, не подразумевающих сушку в лампе. У меня оно продержалось 10 дней — даже кончики ногтей остались «нетронутыми» гелем для мытья посуды и моющими средствами. Легко наносится, обеспечивая глубокий цвет, ­— достаточно двух слоев для идеального маникюра.

Цена: 609 руб.