Тональные средства: что Вам надо знать о разнице в составах?

Что такое эмульсия, и какой она бывает? Что такое тональные кремы «oil-free»? На эти и другие вопросы отвечает независимый визажист Анжелика Баклага.

Тональные средства предназначены для того, чтобы скрыть мелкие недостатки нашей кожи, выровнить тон, усовершенствовать внешний вид и придать макияжу натуральный эффект. Хорошее тональное средство будет маскировать мелкие морщинки, черные точки, расширенные поры, темные круги под глазами, а также обладать хорошей перекрывающей способностью и стойкостью.

Выбрать подходящее тональное средство не так-то просто: надо подобрать подходящий тон, текстуру (крем, молочко, сыворотка или стик), а еще важно, чтобы средство подходило именно вашему типу кожи. Реклама не стоит на месте, и мир увидел различные средства с загадочными буквами BB или CC. Как же во всем этом многообразии не потеряться?

Давайте начнем с самого фундаментального — это тип эмульсии (крема). Краткий экскурс в коллоидную химию — эмульсия состоит из водной, масляной фаз и эмульгаторов, которые «объединяют» эти две фазы. Тональное средство может быть прямой эмульсией, обратной эмульсией, эмульсией «oil-free» и без воды. Первые два типа — самые распространенные.

Прямая эмульсия содержит больше водной фазы (от 50-60% и выше), меньше масляной фазы (Armani Luminous Silk Fondation, или L'oreal True Match Super Blendable Foundation, или Bourjois Air Mat). Как же понять это по составу? (Конечно, здорово, если в составе вы увидите «прямой» эмульгатор и будете на 100% уверены, что эмульсия прямая. В таких составах вода всегда стоит на первом месте. Однако за редким исключением бывает так, что и в обратных эмульсиях вода стоит на первом месте. Тогда следующий шаг — это распределение и ощущения: прямая эмульсия распределяется легче, гораздо быстрее высыхает, не утяжеляет и оставляет очень легкие ощущения после себя.

Luminous Silk Fondation, Armani

True Match Super Blendable Foundation, L'oreal

Air Mat, Bourjois

Обратная эмульсия содержит больше масляной фазы, меньше — водной (M. A. C. Studio Face and Body Foundation, или NYX Total Control Drop Foundation, или L’oreal Magic Nude Liquid Powder). В 99% случаях в составе на первом месте будет стоять какое-либо масло или силикон, а вода — на втором, третьем или даже четвертом месте. Если же попался тот редкий случай, когда вода все же стоит на первом месте, и вы без понятия, где там и какой эмульгатор, обращаемся к ощущениям. Первое, что можно почувствовать, — это легкое ощущение увлажнения, однако обратная эмульсия распределяется менее легко, дольше высыхает на коже и часто оставляет тяжелые ощущения. Также тональное средство по типу обратной эмульсии очень сложно смывается водой, устойчиво к поту, но если кожа жирная, то может и «поплыть». Поэтому обладатели жирной или комбинированной кожи интуитивно отдают предпочтения тональным средствам с прямой эмульсией, а вот обладатели сухой предпочитают тональные средства с обратным типом эмульсии (более тяжелые, «жирные» ощущения компенсируют ощущения сухости).

Studio Face and Body Foundation, M. A. C.

Total Control Drop Foundation, NYX Magic Nude Liquid Powder, L’oreal

Также на рынке вы можете встретить тональные средства с подписью «oil-free» (Estée Lauder Double Wear Light, Marc Jacobs Full Cover Foundation Concentrate, Make Up For Ever Liquid Lift Foundation). Что же это такое? Это значит, что в составе вы не встретите никакого масла: ни растительного, ни животного, ни минерального (слово oil в списке ингредиентов звучать не будет). Эти эмульсии базируются на силиконах, и им отдают предпочтение, когда кожа очень жирная или проблемная (акне). В составах используют силиконы (практически все силиконы), которые некомедогенны, не забивают поры и создают дышащую пленку на коже. По ощущениям данные эмульсии очень быстро распределяются и высыхают. Не стоит путать «oil-free» и «oil-control» — это абсолютно две разные функции, которые выполняют разные компоненты).

Double Wear Light, Estée Lauder

Full Cover Foundation Concentrate, Marc Jacobs

Liquid Lift Foundation, Make Up For Ever

Тональные средства без воды чаще всего существуют в форме стика, действительно не содержат воды и состоят из масел, восков и силиконов (Tom Ford Traceless Foundation Stick). Их не так-то просто смыть. Обладают очень плотной перекрывающей способностью, дают более тяжелые ощущения и не так просто распределяются, а еще отлично маскируют несовершенства кожи — например, шрамы.

Traceless Foundation Stick, Tom Ford

Давайте рассмотрим таких два маркетинговых явления, как ВВ (Clarins BB skin perfecting cream) и СС (Giorgio Armani CC cream). Они могут быть как прямой эмульсией, так и обратной (смотрим состав, ищем воду — стоит она на первом месте или нет, а также проверяем ощущения после нанесения). Данные средства появились в тренде того, что в современном бешеном темпе и ритме жизни у женщины остается мало времени для ухода за собой. Поэтому было бы неплохо собрать все в одно — и уход, и противовозрастной уход, и SPF-защиту, и коррекцию тона. ВВ-кремы расшифровываются производителями по-разному: blemish balm, beauty balm, beauty benefit, а СС-кремы расшифровываются как color correction, color control. Формула данного средства будет содержать различные активы, экстракты, на этом будет сделан маркетинг, они хороши для ежедневного ухода, однако этот маркетинг «съедает» функционал, который так необходим тональному средству. Поэтому они часто проигрывают тональным средствам в перекрывающей способности, стойкости и коррекции цвета. Тональное средство либо не содержит активов, либо содержит какой-либо моноактив, который используется больше «для красоты», нежели для дела, ведь тональное средство больше сосредоточено на выполнении своих функциональных задач.

BB skin perfecting cream, Clarins

CC cream, Giorgio Armani

Кстати, о SPF-факторе. На многих средствах стоит SPF15 (Vitalumiere Aqua Ultra-Light Skin Perfecting Makeup SPF 15, CHANEL ) или SPF30 (Armani Maestro Glow SPF 30), иногда даже SPF40-50 (Bobbi Brown Intensive Skin Serum Foundation SPF 40). Защита от негативного воздействия солнца — отдельная обширная тема. В тональных средствах SPF будут давать не только солнцезащитные фильтры, но и пигменты. УФ-фильтры добавляют тяжелых ощущений крему, поэтому, если вы ищите более легкие ощущения, SPF может сыграть негативную роль при выборе. Да и пигменты дают невысокий, но все же SPF-фактор (ведь они остаются на поверхности кожи).

Vitalumiere Aqua Ultra-Light Skin Perfecting Makeup SPF 15, CHANEL

Maestro Glow SPF 30, Armani

Intensive Skin Serum Foundation SPF 40, Bobbi Brown

Пигменты. Это второй основополагающий фактор в тональном средстве. Часто в тональных средствах используют неорганические пигменты (оксиды цинка или железа, сопровождаются буквами CI и номером оттенка). Органические пигменты используются редко, и в составе они прописываются словами (Red №…, Orange). В тональном средстве всегда идет комбинирование неорганических пигментов — ведь одни отвечают за цвет, а другие — за игру света.

И кроме типа эмульсии, тональные средства отличаются по пигментному составу — а именно по типу обработки поверхности носителя (в составе это не отображается, однако очень сказывается на качестве тонирования и перекрывания несовершенств кожи, что при пробе средства на коже чувствуется сразу). Так, есть самая дешевая обработка пигмента — это обработка облегчает ввод пигмента в средство, выполняя минимальные функции по цветовой коррекции. Есть обработка, которая придает пигментам long-lasting эффект, перекрывающие свойства, и коррекция уже будет лучше. Еще одна обработка, одна из самых лучших, которая придает пигментам устойчивость к себуму и воде, улучшает укрывистость и коррекцию света. Также для oil-free средств часто используют пигменты, обработанные специальными силиконами, что облегчает их ввод в силиконовые продукты и способно обеспечить итоговую стабильность крема. Следующее отличие по пигментам — это их количество. Да, грубо говоря, штук. Есть продукты с очень широкой палитрой в составе, и кроме пигментов, которые дают «телесный» оттенок в том или ином тоне, встречаются зеленые, синие или красные цвета — такие средства будут не только создавать тон, но и очень хорошо корректировать цветовые несовершенства (покраснения, розацию, синяки под глазами, черные точки и тд).

Какие еще общие или отличительные черты можно выделить во всех тональных средствах? Если идти далее по составам, то это, конечно, различные функциональные компоненты-фишки, которые увеличивают продолжительность ношения средства, способствуют равномерному распределению пигмента и, следовательно, помогают и улучшают укрывистость средства. Каждый лейбл имеет свой «почерк», поэтому, если в составе вы видите что-то страшное и непонятное, то не стоит бояться, возможно, это именно тот компонент, который будет отвечать за заявленные свойства от производителя (Long-lasting Effect, Water-Proof, Full Coverage и т.д.)

Стоит еще сказать пару слов об упаковке. Более плотные консистенции упаковываются в тубы, более легкие, типа молочка (lotion) или сыворотки будут упакованы во флакон с дозатором или пипеткой. Изначально упаковка может подсказать вам о консистенции и текстуре средства, но больше всего она играет роль в удобстве применения.